İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu ilk haftasında rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederken, sonraki sezonlarda 3 gollü galibiyetler elde etti.

KIRMIZI-SİYAHLILAR 6 AY SONRA İLK KEZ



6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak.

Oynadığı 22 karşılaşmada 25 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Gaziantep ekibinin bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı.

Süper Lig'de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor'a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.



