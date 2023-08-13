İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Geçen sezonu G.Saray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, 2023-24 sezonuna yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle başlıyor.
Geçen sezonu G.Saray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, 2023-24 sezonuna yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle başlıyor.
Kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertlilerin ilk rakibi ise Gaziantep FK...
Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kanarya, bugün taraftarı önünde sahadan üç puanla ayrılarak yeni sezona galibiyetle start vermek istiyor.
Sarı - Kanarya, geride kalan 65 sezonun ilk haftasında oynadığı maçların 43'ünü kazandı.
12 defa sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, sadece 10 kez sezonun açılış maçlarında puan alamadı. Sarı-kanarya, Rabiyle oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı.
SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU
İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 6-2 üstün durumda bulunuyor.
Bu süreçte Fenerbahçe'nin 21 golüne güney temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan maçta Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Kadıköy'de oynanması planlanan müsabaka ise deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep ekibinin 3-0 mağlup sayılması kararlaştırıldı.
KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR
Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kadıköy'de 4 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi, 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu ilk haftasında rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederken, sonraki sezonlarda 3 gollü galibiyetler elde etti.
KIRMIZI-SİYAHLILAR 6 AY SONRA İLK KEZ
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak.
Oynadığı 22 karşılaşmada 25 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Gaziantep ekibinin bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı.
Süper Lig'de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor'a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.
SARI-LACİVERTLİLERDEN KADROYA ÖNEMLİ TAKVİYELER
2022-2023 sezonunu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile noktalayan Fenerbahçe, teknik direktörlük değişimi de yaşadı. İsmail Kartal'ı yeniden takımın başına getiren sarı-lacivertliler, kadrosuna da önemli takviyeler yaptı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alırken, Ryan Kent, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir, Rodrigo Becao, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı.
Sezon sonu sözleşmesi sona eren Miha Zajc da, bir süre sonra yeniden takımla sözleşme imzaladı.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;
ALTAY, OSAYI, DJIKU, BECAO, FERDİ, İSMAİL, ZAJC, SZYMANSKI, KENT, TADIC, DZEKO.