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İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep 11'i

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlarken Fenerbahçe ilk maçına seyircisi önünde çıkıyor. Sarı lacivertliler sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde İsmail Kartal ilk 11 konusunda kararını verdi. İşte Kadıköy'de sahaya çıkacak Fenerbahçe 11'i ve detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 15:45 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 15:45
İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Geçen sezonu G.Saray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, 2023-24 sezonuna yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle başlıyor.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertlilerin ilk rakibi ise Gaziantep FK...

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kanarya, bugün taraftarı önünde sahadan üç puanla ayrılarak yeni sezona galibiyetle start vermek istiyor.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Sarı - Kanarya, geride kalan 65 sezonun ilk haftasında oynadığı maçların 43'ünü kazandı.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

12 defa sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, sadece 10 kez sezonun açılış maçlarında puan alamadı. Sarı-kanarya, Rabiyle oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 6-2 üstün durumda bulunuyor.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Bu süreçte Fenerbahçe'nin 21 golüne güney temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan maçta Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Kadıköy'de oynanması planlanan müsabaka ise deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep ekibinin 3-0 mağlup sayılması kararlaştırıldı.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kadıköy'de 4 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi, 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu ilk haftasında rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederken, sonraki sezonlarda 3 gollü galibiyetler elde etti.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

KIRMIZI-SİYAHLILAR 6 AY SONRA İLK KEZ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Oynadığı 22 karşılaşmada 25 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Gaziantep ekibinin bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Süper Lig'de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor'a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

SARI-LACİVERTLİLERDEN KADROYA ÖNEMLİ TAKVİYELER

2022-2023 sezonunu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile noktalayan Fenerbahçe, teknik direktörlük değişimi de yaşadı. İsmail Kartal'ı yeniden takımın başına getiren sarı-lacivertliler, kadrosuna da önemli takviyeler yaptı.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alırken, Ryan Kent, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir, Rodrigo Becao, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

Sezon sonu sözleşmesi sona eren Miha Zajc da, bir süre sonra yeniden takımla sözleşme imzaladı.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i

ALTAY, OSAYI, DJIKU, BECAO, FERDİ, İSMAİL, ZAJC, SZYMANSKI, KENT, TADIC, DZEKO.

İsmail Kartal’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep 11’i


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