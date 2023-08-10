Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yla karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 gibi farklı bir skorla kazanarak rövanş maçı öncesi avantajı kapmıştı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yla karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 gibi farklı bir skorla kazanarak rövanş maçı öncesi avantajı kapmıştı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetmişti. Ayrıca Avusturya ve Sırbistan ekipleri de günü mağlubiyetle kapatarak puan alamadı. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralamasını sabah saatlerinde güncelledi. Türkiye elde edilen son puanlarla 10. sıraya yükseldi.
Bu şekilde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebiliyor.
10 Ağustos Perşembe akşamı da Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahaya çıktı.
Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile başkentteki Bakcell Arena'da karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar rakibini Aboubakar, Muleka ve Salih Uçan'ın golleriyle 3-1 devirerek avantajı kaptı.
Diğer temsilcimiz Fenerbahçe evinde Slovenya ekibi Maribor'u konuk etti.. Sarı lacivertliler maçtan Becao, İrfan Can ve Tadic'in golleriyle 3-1 galip ayrılmayı bildi.
Adana Demirspor ise Yeni Adana Stadyumu'nda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile kozlarını paylaştı. Mavi Şimşekler, Svensson, Yusuf Sarı, Ndiaye (2) ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle maçtan 5-1'lik farklı skorla galip ayrıldı.
İşte sıralama açısından büyük önem taşıyan bu 3 kritik maç öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
1- İNGİLTERE: 86.928
2- İSPANYA: 75,927
3- İTALYA: 71,569
4- ALMANYA: 69,552
5- HOLLANDA: 53,000
6- FRANSA: 51,914
7- PORTEKİZ: 47,149
8- BELÇİKA: 35,600
9- İSKOÇYA: 30,950
10- TÜRKİYE: 29,350
11- AVUSTURYA: 29,300
12- İSVİÇRE: 28.575
13- SIRBİSTAN: 27,175
14- NORVEÇ: 25,250
15- UKRAYNA: 25.100