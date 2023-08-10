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Temsilcilerimiz 4'te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-0'lık skorla mağlup etmiş, ülke puanı sıralamasında rakiplerimiz arasında yer alan Avusturya ve Sırbistan ekipleri de günü mağlubiyetle kapatınca Türkiye, UEFA puan sıralamasında bir basamak yükselmişti. Bu akşam temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahaya çıktı. Üç ekip de rakiplerini mağlup ederek hem ülke puanına büyük katkıda bulundu hem de üst tur için büyük avantaj elde etti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 23:43 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 00:03
Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yla karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 gibi farklı bir skorla kazanarak rövanş maçı öncesi avantajı kapmıştı.

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetmişti. Ayrıca Avusturya ve Sırbistan ekipleri de günü mağlubiyetle kapatarak puan alamadı. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralamasını sabah saatlerinde güncelledi. Türkiye elde edilen son puanlarla 10. sıraya yükseldi.

Bu şekilde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebiliyor.

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

10 Ağustos Perşembe akşamı da Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahaya çıktı.

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile başkentteki Bakcell Arena'da karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar rakibini Aboubakar, Muleka ve Salih Uçan'ın golleriyle 3-1 devirerek avantajı kaptı.

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe evinde Slovenya ekibi Maribor'u konuk etti.. Sarı lacivertliler maçtan Becao, İrfan Can ve Tadic'in golleriyle 3-1 galip ayrılmayı bildi.

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

Adana Demirspor ise Yeni Adana Stadyumu'nda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile kozlarını paylaştı. Mavi Şimşekler, Svensson, Yusuf Sarı, Ndiaye (2) ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle maçtan 5-1'lik farklı skorla galip ayrıldı.

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

İşte sıralama açısından büyük önem taşıyan bu 3 kritik maç öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

1- İNGİLTERE: 86.928

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

2- İSPANYA: 75,927

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

3- İTALYA: 71,569

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

4- ALMANYA: 69,552

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

5- HOLLANDA: 53,000

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

6- FRANSA: 51,914

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

7- PORTEKİZ: 47,149

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

8- BELÇİKA: 35,600

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

9- İSKOÇYA: 30,950

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

10- TÜRKİYE: 29,350

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

11- AVUSTURYA: 29,300

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

12- İSVİÇRE: 28.575

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

13- SIRBİSTAN: 27,175

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

14- NORVEÇ: 25,250

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

15- UKRAYNA: 25.100

Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu


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