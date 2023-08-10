Temsilcilerimiz 4’te 4 yaptı! UEFA ülke puanı uçtu

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana 'yla karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 gibi farklı bir skorla kazanarak rövanş maçı öncesi avantajı kapmıştı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetmişti. Ayrıca Avusturya ve Sırbistan ekipleri de günü mağlubiyetle kapatarak puan alamadı. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralamasını sabah saatlerinde güncelledi. Türkiye elde edilen son puanlarla 10. sıraya yükseldi.



Bu şekilde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebiliyor.