Fenerbahçe sahasında Maribor’u mağlup etti!

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Zimbru maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Sakatlığı sebebiyle UEFA listesinden çıkarılan Serdar Aziz, kadroda yer almazken, Crespo ve Batshuayi mücadeleye yedek soyundu. Bu oyuncuların yerlerine ise yeni transfer Brezilyalı stoper Becao, Miha Zajc ve Dzeko ilk 11'de görev aldı. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zacj, İsmail, İrfan Can, Tadic, King, Dzeko."



