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Fenerbahçe sahasında Maribor'u mağlup etti!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu maçında sahasında Maribor'u konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 19:49 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 22:57
Fenerbahçe sahasında Maribor’u mağlup etti!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu maçında sahasında Maribor'u konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Fenerbahçe sahasında Maribor’u mağlup etti!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic'ten geldi. Maribor'un tek golünü Strajnar kaydetti.

Fenerbahçe sahasında Maribor’u mağlup etti!

BECAO GOLLE BAŞLADI!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Tecrübeli stoper, korner pozisyonunda yaptığı kafa vuruşuyla ilk maçında golle tanışmış oldu.

Fenerbahçe sahasında Maribor’u mağlup etti!

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Zimbru maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Sakatlığı sebebiyle UEFA listesinden çıkarılan Serdar Aziz, kadroda yer almazken, Crespo ve Batshuayi mücadeleye yedek soyundu. Bu oyuncuların yerlerine ise yeni transfer Brezilyalı stoper Becao, Miha Zajc ve Dzeko ilk 11'de görev aldı. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zacj, İsmail, İrfan Can, Tadic, King, Dzeko."

Fenerbahçe sahasında Maribor’u mağlup etti!

BECAO İLK KEZ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Rodrigo Becao'ya 11'de görev verdi. Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli forma ile ilk maçında taraftarı önünde sahaya çıktı.

Fenerbahçe sahasında Maribor’u mağlup etti!

Öte yandan sözleşmesi uzatılan Miha Zajc da ilk 11'de forma giydi.

Fenerbahçe sahasında Maribor’u mağlup etti!

3 YENİ İSİM YEDEK

Sarı-lacivertlilerde 3 yeni transfer yedekler arasında yer aldı. Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Mert Müldür, ilk kez bir resmi maçta sarı lacivertli giymek için şans bekledi.

Fenerbahçe sahasında Maribor’u mağlup etti!

İSMAİL KARTAL TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a destek tezahüratlarına bulundu. Sarı-lacivertli ekibin ısınma sırasında taraftarlar "Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratlarda bulunurken tecrübeli teknik adam tribünleri gezdi. Destek tezahüratlarına kayıtsız kalmayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Öte yandan Kuzey Tribününde yer alan taraftarlar, "Fenerbahçe'nin Çocuğu Hacı İsmail Kartal" şeklinde pankart açtı.

Fenerbahçe sahasında Maribor’u mağlup etti!


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