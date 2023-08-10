"TARAFTARLARA SESLENİYORUM"

Maç içinde zaman zaman tribünlerden tepkilerin geldiğini de hatırlatan Kartal, "Bugün tribünlerden bazı oyuncularımıza negatif tezahüratlar oldu. Bizim bu sezon bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Taraftarlara sesleniyorum, her oyuncu kıymetlidir, bütün oyuncuları kucaklayın, onlar sizi mahcup etmeyecek. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak her şey hallolur. Biz bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz." açıklamasını yaptı.

3-1 kazanmalarına karşın tura garanti gözüyle bakamayacaklarının da altını çizen Kartal, deplasmandaki mücadelede, ilk maç 0-0 bitmiş gibi oynayacaklarını dile getirdi.Orta sahadaki isimlerden İsmail Yüksek'in iyi bir performans gösterdiğini ve bu sezon 3 kulvarda her oyuncuya ihtiyaçları olduğunu hatırlatan Kartal, transfer konusunda da çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

KRİTİK FRED AÇIKLAMASI

Kartal, son olarak transferi gündemde olan isimlerden Fred'le ilgili olarak herhangi bir gelişme olmadığını, transfer konusunda imzalar atılmadan konuşmasının doğru olmadığını sözlerine ekledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN