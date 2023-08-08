Kamara kapışması! Avrupa Trabzonspor’un gündemindeki yıldız ismin peşinde

Başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Fırtına ile ilgili bir iddia da İngiliz basınından geldi. Ada basını, Mislav Orsic'i Southampton'dan kadrosuna katan Trabzonspor'un, şimdi de bir başka futbolcu için İngiliz ekipleriyle yarıştığını yazdı.

HEDEF İSİM KAMARA

İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers'ta forma giyen ve takımdan ayrılmanın yollarını ayıran orta saha oyuncusu Glen Kamara'nın adı Trabzonspor ile son günlerde sıkça anılıyor. İngilizler, Leeds United'ın yanı sıra Lyon, Borussia Mönchengladbach, ve Kopenhag kulüplerinin yarış halinde olduğunu, Kamara'nın bonservis bedelinin ise 5 milyon Euro olarak belirlendiğini duyurdu.