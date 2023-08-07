ÖZEL | İsmail Kartal’dan dünya yıldızı isme veto!

FENER'E HAZARD ÖNERİSİ Takvim'in ulaştığı bilgiye göre; Fenerbahçe'ye önerilen ismin Belçikalı yıldız Eden Hazard olduğu öğrenildi.

Son olarak İspanyol devi Real Madrid'de görev yapan ve beklentilerin altında kalan Hazard ile ilgili Sarı-Lacivertliler'in kararı ise belli oldu.

KARTAL VE YÖNETİM TRANSFERİ VETO ETTİ Kendilerine gelen Hazard önerisini değerlendiren yönetim, İsmail Kartal ve ekibi, 1 Temmuz'dan beri kulüpsüz olan ve MLS takımlarıyla da sıkça anılan 32 yaşındaki futbolcunun transferini veto etti.

KARİYERİNDE BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ YAŞIYOR 2018 yılında 150 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Eden Hazard'a güncel verilere göre ise 5 milyon Euro değer biçiliyor. Sol kanat, 10 numara ve sağ kanat mevkilerinde oynayabilen futbolcu, kariyerinde büyük bir düşüş yaşamasıyla dikkati çekiyor.