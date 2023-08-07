ÖZEL | İsmail Kartal’dan dünya yıldızı isme veto!

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdikten sonra alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışan ve bu yönde de adımlar atan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdikten sonra alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışan ve bu yönde de adımlar atan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Listesinde olan futbolcularla ilgili detaylı araştırmalar yapan Kanarya'ya aracılar ve menajerler vasıtasıyla da öneriler geliyor.
ÖNERİLEN İSİM DÜNYA YILDIZI AMA...
Kadrosuna şu ana kadar Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Umut Nayir gibi isimleri katan Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı önerildi.
FENER'E HAZARD ÖNERİSİ
Takvim'in ulaştığı bilgiye göre; Fenerbahçe'ye önerilen ismin Belçikalı yıldız Eden Hazard olduğu öğrenildi.
Son olarak İspanyol devi Real Madrid'de görev yapan ve beklentilerin altında kalan Hazard ile ilgili Sarı-Lacivertliler'in kararı ise belli oldu.
KARTAL VE YÖNETİM TRANSFERİ VETO ETTİ
Kendilerine gelen Hazard önerisini değerlendiren yönetim, İsmail Kartal ve ekibi, 1 Temmuz'dan beri kulüpsüz olan ve MLS takımlarıyla da sıkça anılan 32 yaşındaki futbolcunun transferini veto etti.
KARİYERİNDE BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ YAŞIYOR
2018 yılında 150 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Eden Hazard'a güncel verilere göre ise 5 milyon Euro değer biçiliyor. Sol kanat, 10 numara ve sağ kanat mevkilerinde oynayabilen futbolcu, kariyerinde büyük bir düşüş yaşamasıyla dikkati çekiyor.
FUTBOLU BIRAKACAK İDDİALARI...
Real Madrid dönemi parlak geçmeyen Belçikalı yıldızın fazla kiloları İspanya'da tartışma konusu olmuştu. Kariyerinde yeni bir meydan okuma arayan Hazard ile ilgili Belçika basını ise geride bıraktığımız haftalarda, "Eden Hazard, 32 yaşındaki futbolu bırakma noktasına geldi" yorumunu yapmıştı.
HAZARD'IN OYNADIĞI TAKIMLAR
Daha önce Galatasaray ile de anılan Eden Hazard, kariyerinde şu ana kadar Real Madrid, Chelsea, Lille ve Tubize takımlarının formasını terletti.
Hazard, profesyonel kariyerinde ise 623 maçta oynadı ve 167 gol, 157 de asist üretti.
BELÇİKA'DA MİLLİ TAKIMI...
Belçika Milli Takımı ile 126 maça çıkan Hazard, 33 kez rakip fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ve Sarı-Lacivertli yönetimin veto ettiği 1.75 boyundaki futbolcunun kariyeriyle ilgili alacağı karar ise merakla bekleniyor.