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AEK Dinamo Zagreb maçında olay: 1 taraftar hayatını kaybetti! Men tehlikesi var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile Dinamo Zagreb'in karşı karşıya geleceği maç öncesi olay çıktı. Hırvat taraftarlar yasak olmasına rağmen Yunanistan'a gitti. Çıkan olaylarda bir AEK taraftarı hayatını kaybetti. UEFA maçı iptal ederken Dinamo Zagreb'in men edilme ihtimali doğdu. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 12:21 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 12:27
AEK Dinamo Zagreb maçında olay: 1 taraftar hayatını kaybetti! Men tehlikesi var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. ön eleme turu maçları ile devam ediyor. AEK ile Dinamo Zagreb'in karşı karşıya geleceği maç öncesi büyük olaylar yaşandı.

Hırvat taraftarlar yasak olmasına rağmen Yunanistan'a gitti. Çıkan olaylarda bir AEK taraftarı hayatını kaybetti.

UEFA maçı iptal ederken Dinamo Zagreb'in men edilme ihtimali doğdu.

Yunan Polisi 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut olmak üzere 98 kişiyi tutukladı.

AEK'DAN AÇIKLAMA!

Yunan ekibi hayatını kaybeden taraftar için bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Michael seni asla unutmayacağız. Katiller ve sorumlular cezasını çekecek!" denildi.


İşte o görüntüler;


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