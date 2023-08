Adana’da tarihi kapışma: Romanya’dan Cluj’u ağırlayacak!

YENİ ASLANLAR TRİBÜNDEN SEYRETTİ

BAYER Leverkusen'den kadroya katılan ve önceki gün İstanbul'a gelen Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Günay Güvenç ve Mauro Icardi, Zalgiris ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı. Rams Stadı'ndaki mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar yeni Aslanlar'a yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan Galatasaray'ın yeni yıldızları taraftarların fotoğraf çekme talebini de geri çevirmedi.

MERT&ZAJC AÇIKLANDI

F.Bahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür'ü duyurdu. Zajc ile 3, Mert ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Zajc, "Geri döndüğüm için mutluyum bir an evvel takıma katılmak istiyorum" dedi. Mert ise, "Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftara kavuşmayı bekliyorum" diye konuştu.



MİLAN YÜKSEKTEN UÇUYOR

İtalya'dan La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; F.Bahçe'nin Krunic için yaptığı teklif ile Milan'ın bonservis beklentisi arasında adeta bir uçurum var. Fenerbahçe, 5 milyon Euro'ya transferi bitirmek istiyor. Milan ise 10- 15 milyon Euro'da diretiyor.



ZANIOLO SON ANDA ÇIKTI!

G.Saray'da maça 11'de başlaması beklenen Nicolo Zaniolo yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İtalyan futbolcunun son taktik idmanda adalesinde ağrı hissettiği ve MR'ı çekildiği bu nedenle riske girmediği öğrenildi.

10 NUMARAYA YENİ ADAY ARIBO

Menajerler Beşiktaş'a Southampton'dan Nijeryalı yıldız Joe Aribo'yu önerdi. 27 yaşındaki 10 numaranın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı iddia edildi.

ROBERTO PEREYRA'DAN KÖTÜ HABER

İtalyanlar, Beşiktaş'ın bir süredir ikna etmek için uğraş verdiği Roberto Pereyra'nın Udinese ile yeniden görüşmelere başladığını ve 32 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncunun önceliğinin İtalya'da kalmak olduğunu duyurdu. Kartal, Tangocu'ya yıllık 2.3 milyon Euro maaş ve iki taksitte toplam 600 bin Euro maaş teklif etmişti.

ATALAY RESMEN BOLU'DA

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Galatasaray'dan ayrılan Atalay Babacan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde 80 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu, Adana, Ümraniye ve Sarıyer'de de oynamıştı.



Hiçbir endişem yok

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Transferde yoğun çalışıyoruz. En doğru isimleri almak istiyoruz. Kısa sürede transfer olacağı konusunda endişem yok" dedi.



BUFFON 45 YAŞINDA BIRAKTI

İtalya ve Juventus'un unutulmaz ismi Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbola veda etti. Efsane kaleci, "Futbol bana her şeyini verdi. Ben de futbola her şeyimi verdim. Her şey için teşekkür ederim" diye konuştu.



KIRKPINAR'A YENİ SİSTEM

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz 2024'te yapılacak. Açıklamaya göre Yağlı Güreş Ligi'nde 13 boyda en iyi puanı alan 64 pehlivan, başpehlivanlık güreşlerinde ise 32 pehlivan yer alacak.

BYTYQI'DEN 3 YILLIK İMZA

Süper Lig ekibi Antalyaspor, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. Daha önce Konyaspor forması giyen Kosovalı, 6 ay aradan sonra Süper Lig'e geri dönmüş oldu.



FABINHO'NUN YERİNE ANDRE

İngilizler Liverpool'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre için Brezilya ekibi Fluminense ile resmi transfer görüşmelerine başladığını iddia etti. Sambacı'ya 15 milyon Euro değer biçiliyor.



BORMIO KAMPI SONA ERDİ

İstanbul'da 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İtalya'daki çalışmalarını tamamladı. Milliler, 4-5 Ağustos'ta Trentino Kupası'na katılacak.