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Adana’da tarihi kapışma: Romanya’dan Cluj’u ağırlayacak!

Tarihinde ilk kez Avrupa’da boy gösteren Adana Demir, 21.00’de Romanya’dan Cluj’u ağırlayacak. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 06:55
Adana’da tarihi kapışma: Romanya’dan Cluj’u ağırlayacak!

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında bugün Cluj'u konuk edecek. Tarihinde ilk kez Avrupa'da boy gösteren temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten maçın rövanşını taraftarının da desteğiyle turu geçmeyi hesaplıyor.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve Belçikalı hakem Nathan Verboomen'in yöneteceği maç saat 21.00'de başlayacak. Mavi-Lacivertliler'de transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ile Badou Ndiaye dışında eksik bulunmuyor. Patrick Kluivert yönetimindeki temsilcimizin Avrupa'daki ilk golünü atan kaptan Stambouli tarihe geçmişti. Yine tarihinde ilk kez tur atlamayı hedefleyen Adana Demirspor, rakibini geçmesi halinde 3. eleme turunda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MARCELO'NUN GÖZYAŞLARI
Arjantin temsilcisi Argentinos Juniors takımının, Brezilya ekibi Fluminense'yi konuk ettiği Libertadores Kupası son 16 turu ilk maçında, talihsiz bir sakatlık yaşandı. Fluminense'nin Brezilyalı yıldızı Marcelo, girdiği ikili mücadelede rakibi Luciano Sanchez'in bacağının kırılması sonrası sahayı ağlayarak terk etti. Marcelo olayın ardından, "Sahada çok zor bir an yaşadım. İstemeden bir oyuncu arkadaşımın sakatlanmasına sebep oldum. Sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.



REKORU TERSTEN KIRDI
Çin'de düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'na Somali'yi temsilen Nasra Abukar Ali isimli kadın atlet katıldı. Fazla kilolarıyla dikkat çeken atlet, 100 metreyi 21.81 ile sonuncu bitirip tarihi rekoru tersten kırdı. Atletin Somali Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı'nın yeğeni olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

BİZ HİÇ KİMSEYİ DIŞLAMIYORUZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu, "İlk maçta üstündük. Ama ilk maçın sonucunu düşünmeden, kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanıp tur atlamak istiyoruz" dedi. Rachid Ghezzal'ın geleceği hakkında konuşan Güneş, "Ghezzal bizim için değerli bir oyuncu. Sakatlığının geçmesini ve hazır olmasını istiyoruz. Ayrıca kimseyi de dışlamıyoruz. Öyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş'ın hocası, "Rebic listede yok. Pazartesi günü Cenk ve Ghezzal'ın idmana çıkmasını bekliyoruz" diyerek sözlerini bitirdi.



KARTAL ARNAVUTLUK'TA TUR PEŞİNDE
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde bugün deplasmanda Tirana ile karşılaşacak. Tiran'daki Arena Kombetare'de 21.00'de başlayacak maçı İngiltere'den Stuart Attwell yönetecek. Maçı S Sport yayınlayacak. Temsilcimizde Ghezzal ve yeni transfer Rebic'in dışında Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan da UEFA listesinde yer almıyor.



CARRASCO İÇİN BATSHUAYI DEVREDE
Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen kanat forvet Yannick Carrasco'yu transfer etmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için İspanyol ekibiyle görüştüğü ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin oyuncunun şartlarını yüksek bulduğu, Carrasco'nun da Michy Batshuayi'den İstanbul hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Belçikalı golcü Batshuayi'nin bu görüşmede yıldız oyuncu Carrasco'ya "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada müthiş bir hava yakaladık. Süper Lig'de ve Avrupa'da şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz. Senin de aramızda olmanı istiyoruz" dediği öğrenildi. Belçika Milli Takımı'nda birlikte top koşturan ikilinin görüşmesinden İsmail Kartal'ın da haberi var. Tecrübeli teknik adamın da Carrasco'nun transfer edilmesine çok sıcak baktığı biliniyor.

15 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇE'DE!
Fenerbahçe transfere doymuyor... Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Cengiz Ünder için Fransa medyasından yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, milli futbolcunun transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı. Aynı haberde Kanarya'nın, Cengiz Ünder için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. 2 sezondur Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, 93 maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 18 gol, 9 asistlik katkı sağladı. Cengiz Ünder'in de Fenerbahçe'de oynamak istediği ve kulübünden bu transfer için kolaylık sağlamasını istediği belirtildi. Yıldız oyuncunun transferi ile birlikte Fenerbahçe kadrodaki yerli kalitesini daha da artırmayı planlıyor.
Diego Rossi 5.63'e satıldı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, ABD ekiplerinden Columbus Crew SC'ye transfer oldu. Sarı-Lacivertliler, oyuncunun bonservisinden 5 milyon 630 bin dolar kazanacağını duyurdu. Ayrıca 1 milyon dolarlık da bonus maddesinin olduğu açıklandı. Rossi'nin bir başka kulübe satılması durumunda Fenerbahçe yüzde 15 de pay alacak.



DIEGO ROSSI 5.63'E SATILDI
Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, ABD ekiplerinden Columbus Crew SC'ye transfer oldu. Sarı-Lacivertliler, oyuncunun bonservisinden 5 milyon 630 bin dolar kazanacağını duyurdu. Ayrıca 1 milyon dolarlık da bonus maddesinin olduğu açıklandı. Rossi'nin bir başka kulübe satılması durumunda Fenerbahçe yüzde 15 de pay alacak.



YENİ ASLANLAR TRİBÜNDEN SEYRETTİ
BAYER Leverkusen'den kadroya katılan ve önceki gün İstanbul'a gelen Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Günay Güvenç ve Mauro Icardi, Zalgiris ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı. Rams Stadı'ndaki mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar yeni Aslanlar'a yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan Galatasaray'ın yeni yıldızları taraftarların fotoğraf çekme talebini de geri çevirmedi.

MERT&ZAJC AÇIKLANDI
F.Bahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür'ü duyurdu. Zajc ile 3, Mert ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Zajc, "Geri döndüğüm için mutluyum bir an evvel takıma katılmak istiyorum" dedi. Mert ise, "Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftara kavuşmayı bekliyorum" diye konuştu.

MİLAN YÜKSEKTEN UÇUYOR
İtalya'dan La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; F.Bahçe'nin Krunic için yaptığı teklif ile Milan'ın bonservis beklentisi arasında adeta bir uçurum var. Fenerbahçe, 5 milyon Euro'ya transferi bitirmek istiyor. Milan ise 10- 15 milyon Euro'da diretiyor.

ZANIOLO SON ANDA ÇIKTI!
G.Saray'da maça 11'de başlaması beklenen Nicolo Zaniolo yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İtalyan futbolcunun son taktik idmanda adalesinde ağrı hissettiği ve MR'ı çekildiği bu nedenle riske girmediği öğrenildi.

10 NUMARAYA YENİ ADAY ARIBO
Menajerler Beşiktaş'a Southampton'dan Nijeryalı yıldız Joe Aribo'yu önerdi. 27 yaşındaki 10 numaranın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı iddia edildi.

ROBERTO PEREYRA'DAN KÖTÜ HABER
İtalyanlar, Beşiktaş'ın bir süredir ikna etmek için uğraş verdiği Roberto Pereyra'nın Udinese ile yeniden görüşmelere başladığını ve 32 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncunun önceliğinin İtalya'da kalmak olduğunu duyurdu. Kartal, Tangocu'ya yıllık 2.3 milyon Euro maaş ve iki taksitte toplam 600 bin Euro maaş teklif etmişti.

ATALAY RESMEN BOLU'DA
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Galatasaray'dan ayrılan Atalay Babacan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde 80 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu, Adana, Ümraniye ve Sarıyer'de de oynamıştı.

Hiçbir endişem yok
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Transferde yoğun çalışıyoruz. En doğru isimleri almak istiyoruz. Kısa sürede transfer olacağı konusunda endişem yok" dedi.

BUFFON 45 YAŞINDA BIRAKTI
İtalya ve Juventus'un unutulmaz ismi Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbola veda etti. Efsane kaleci, "Futbol bana her şeyini verdi. Ben de futbola her şeyimi verdim. Her şey için teşekkür ederim" diye konuştu.

KIRKPINAR'A YENİ SİSTEM
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz 2024'te yapılacak. Açıklamaya göre Yağlı Güreş Ligi'nde 13 boyda en iyi puanı alan 64 pehlivan, başpehlivanlık güreşlerinde ise 32 pehlivan yer alacak.

BYTYQI'DEN 3 YILLIK İMZA
Süper Lig ekibi Antalyaspor, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. Daha önce Konyaspor forması giyen Kosovalı, 6 ay aradan sonra Süper Lig'e geri dönmüş oldu.

FABINHO'NUN YERİNE ANDRE
İngilizler Liverpool'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre için Brezilya ekibi Fluminense ile resmi transfer görüşmelerine başladığını iddia etti. Sambacı'ya 15 milyon Euro değer biçiliyor.

BORMIO KAMPI SONA ERDİ
İstanbul'da 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İtalya'daki çalışmalarını tamamladı. Milliler, 4-5 Ağustos'ta Trentino Kupası'na katılacak.

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