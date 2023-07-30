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Büyük gurur! Filenin Efeleri Challenger Kupası yarı finalinde Ukrayna’yı mağlup ederek finale çıktı

Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde A Milli Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası’nda Ukrayna’yı 3-2 yendi. Final bugün 19.00’da Katar ile oynanacak

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023 Güncelleme 30 Temmuz 2023
Büyük gurur! Filenin Efeleri Challenger Kupası yarı finalinde Ukrayna’yı mağlup ederek finale çıktı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Türkiye ile Ukrayna karşılaştı. Mücadelenin ilk setini Ukrayna 25-18 kazandı. 2. seti 25-23 kazanan Ay-Yıldızlılar karşılaşmaya denge getirdi. Filenin Efeleri, 3. seti de 25-17 alarak durumu 2-1 yaptı. 4. seti 25-19 Ukrayna kazandı. Karar setinde rakibini 15-13'le geçen Efeler, maçı 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı. Final, bugün 19.00'da ev sahibi Katar ile yapılacak. Şampiyon takım 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

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