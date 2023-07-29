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Arda Güler hakkında şoke eden iddia! Real Madrid lisansını askıya mı alacak?

Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve tedavi için ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e gideceğini açıklanmıştı. Genç yıldız hakında şoke eden bir idda ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 20:36 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 23:18
Arda Güler hakkında şoke eden iddia! Real Madrid lisansını askıya mı alacak?

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sağ dizinden ameliyat olmak üzere acilen ABD'den Madrid'e gidiyor.

Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bonservis bedeliyle Dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler talihsiz bir sakatlık yaşadı.

İLK MAÇTA FORMA GİYEMEDİ
Milli yıldızımız Arda Güler, 22 Temmuz'da sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve 24 Temmuz'da oynanan ilk hazırlık maçında forma giyememişti. Milan karşısında 2-0 geriye düşen Real Madrid, geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmıştı.



KAMPTAN AYRILIYOR
Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve tedavi için ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e gideceğini açıkladı. Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı.



İŞTE ARDA'NIN SAKATLANMA ANI
Milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı sakatlık sebebiyle Real Madrid'in ABD kampından ayrıldı. Güler'in idmanda sakatlandığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AMELİYAT OLURSA OCAK'A KADAR OYNAYAMAYACAK
İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Güler ameliyat olmazsa yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. Arda Güler eğer ameliyat olma kararı alırsa Ocak ayına kadar forma giyemeyecek. Haberde, Real Madrid'in bu durumda ise genç oyuncunun lisansını askıya alabileceği iddia edildi. Takımlar Şampiyonlar Ligi için 25 kişilik kadroyu UEFA'ya bildirebiliyor. Real Madrid'in kadrosunda şu anda 23 futbolcu bulunuyor. Real Madrid'in kararını kısa sürede vereceği öğrenildi. Lisansı eğer askıya alınırsa, Arda Güler'in Ocak transfer döneminde tekrar kadroya yazılacağı da haberde yer aldı.



TRANSFERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Arda Güler 20 milyon euro bonservis, 10 milyon euro bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer olduğu Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev yapan Arda Güler, 6 gol ve 7 asist üretmişti.

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