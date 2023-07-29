AMELİYAT OLURSA OCAK'A KADAR OYNAYAMAYACAK

İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Güler ameliyat olmazsa yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. Arda Güler eğer ameliyat olma kararı alırsa Ocak ayına kadar forma giyemeyecek. Haberde, Real Madrid'in bu durumda ise genç oyuncunun lisansını askıya alabileceği iddia edildi. Takımlar Şampiyonlar Ligi için 25 kişilik kadroyu UEFA'ya bildirebiliyor. Real Madrid'in kadrosunda şu anda 23 futbolcu bulunuyor. Real Madrid'in kararını kısa sürede vereceği öğrenildi. Lisansı eğer askıya alınırsa, Arda Güler'in Ocak transfer döneminde tekrar kadroya yazılacağı da haberde yer aldı.