Galatasaray, Mauro Icardi’nin transferini KAP’a bildirdi

HAVALİMANINDA KARŞILANACAK Eşi Wanda Nara 'nın sağlık sorunları nedeniyle gelişini erteleyen Arjantin li yıldız için özel uçak gönderilirken, İcardi ve ailesi bu gece saat 23.40'ta İstanbul 'da olacak.





PSG İLE 10 MİLYON EURO'DA ANLAŞILDI

3 yıllık imza atacak olan Tangocu, yıllık 10 milyon Euro kazanacak. 30 yaşındaki forvet, Suudi Arabistan'dan Al-Hilal ile Al-Shabab kulüplerinden gelen 20 milyon Euro'luk teklifleri de reddetmişti.

Kulübü PSG ile 20 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar 10 milyon Euro'ya sonuçlandı.