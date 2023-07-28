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UEFA, uzlaşma anlaşmasını ihlal eden Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç etti

UEFA, geçen yıl imzalanan uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan ekibi Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç etti. Juventus'un yerine bir başka İtalyan ekibi Fiorentina Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 21:19 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 21:19
UEFA, uzlaşma anlaşmasını ihlal eden Juventus’u Avrupa Konferans Ligi’nden ihraç etti

UEFA, geçen yıl imzalanan uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan ekibi Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç etti.



UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüp lisansı ve finansal fair-play kurallarını ihlalleri nedeniyle Juventus ve Chelsea hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.



Açıklamada, Juventus'un gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nden men edildiği ve 20 milyon avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Para cezasının 10 milyon avroluk kısmı, üç yıl içinde kulübün mali tablolarında ihlal olması halinde uygulanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Juventus'un yerine Fiorentina mücadele edecek.



Chelsea'nin de eksik mali bilgi sunduğunu kaydeden UEFA, İngiliz ekibine 10 milyon avro ceza verdi.

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