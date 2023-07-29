SON DAKİKA I Mauro Icardi İstanbul'da! Galatasaray taraftarlarından Atatürk Havaalanında büyük karşılama

Galatasaray yaptığı açıklamayla taraftarlarını havaalanına çağırdı. "Transfer görüşmelerine başladığımız Mauro Icardi'yi hep birlikte karşılıyoruz! Saat 23.59'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım!" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezonki şampiyonluğun en büyük mimarı Mauro Icardi için binlerce Galatasaray taraftarı karşılama düzenledi.
"PAZAR GÜNÜ İMZA TÖRENİ VAR"
Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakada 22 gol atarken, 2 maçta görev aldığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 1 gol attı.
Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol alan futbolculardan oldu. Sarı-Kırmızılılar pazar günü RAMS stadyumunda Icardi için imza töreni düzenleyecek.