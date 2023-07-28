Fenerbahçe’de sıcak saatler! Ortaya sahaya takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip atağa kalktı! İşte listedeki isimler...





TETE İLE TEMAS...

Son olarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te oynayan ve 23 milyon Euro piyasa değeri olan Brezilyalı oyuncu Tete, temsilcisiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe ile temasta olan futbolcu, Bodrum'da yapacağı kısa süreli tatilin ardından transferle ilgili kararını verecek.





HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?

23 yaşındaki Tete, sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. Kariyerinde 152 maçta forma giyen futbolcu, 40 kez rakip ağları havalandırırken 25 de asiste imza attı.





SALİH ÖZCAN İÇİN DORTMUND'A TEKLİF

Fenerbahçe, orta saha pozisyonuna ise Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ı almış durumda. Bu transferin gerçekleştirilmesi için bütçe hazırlığı yapan Kanarya, Bundesliga devi ile de gerekli temasları kurdu.





ÖNERİ 7-8 MİLYON EURO

Yapılan görüşmede Fenerbahçe, 25 yaşındaki Salih Özcan için Dortmund'a transfer teklifini sundu. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Salih Özcan için Fenerbahçe'nin 7-8 milyon Euro bandında bir önerisinin olduğu ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.