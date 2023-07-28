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Fenerbahçe'de sıcak saatler! Ortaya sahaya takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip atağa kalktı! İşte listedeki isimler...

Son dakika transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, orta sahaya bir takviye yapmak için geri sayıma geçti. İşte yaşanan sıcak gelişmeler ve detaylar...

Emrah Karalinç Emrah Karalinç takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 17:38
Fenerbahçe’de sıcak saatler! Ortaya sahaya takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip atağa kalktı! İşte listedeki isimler...

Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao ve Umut Nayir gibi ses getiren transferlere imza atan Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirme çalışmaları son sürat devam ediyor. Kanarya, orta sahaya yeni isimleri kazandırmak için geri sayıma geçti.



CENGİZ TRANSFERİNDE PÜRÜZ
Bir süredir, Fransa'da Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile görüşen Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesinde pürüzler olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in henüz Marsilya ile anlaşmaya varamadığı ve alternatif isimlere yöneldiği öğrenildi.



YERLİ FORMÜLÜ DEĞİŞİYOR
Böylelikle, Fenerbahçe'de yerli formülünün değişmesi de gündeme gelmiş oldu. Cengiz Ünder ve yabancı bir 6 numara almayı hedefleyen Fenerbahçeli yetkililerin, milli yıldızla ilgili pürüzlerin ardından B planını devreye sokması dikkati çekti.



TETE İLE TEMAS...
Son olarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te oynayan ve 23 milyon Euro piyasa değeri olan Brezilyalı oyuncu Tete, temsilcisiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe ile temasta olan futbolcu, Bodrum'da yapacağı kısa süreli tatilin ardından transferle ilgili kararını verecek.



HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?
23 yaşındaki Tete, sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. Kariyerinde 152 maçta forma giyen futbolcu, 40 kez rakip ağları havalandırırken 25 de asiste imza attı.



SALİH ÖZCAN İÇİN DORTMUND'A TEKLİF
Fenerbahçe, orta saha pozisyonuna ise Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ı almış durumda. Bu transferin gerçekleştirilmesi için bütçe hazırlığı yapan Kanarya, Bundesliga devi ile de gerekli temasları kurdu.



ÖNERİ 7-8 MİLYON EURO
Yapılan görüşmede Fenerbahçe, 25 yaşındaki Salih Özcan için Dortmund'a transfer teklifini sundu. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Salih Özcan için Fenerbahçe'nin 7-8 milyon Euro bandında bir önerisinin olduğu ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.



SALİH ÖZCAN'IN SÖZLEŞME DURUMU
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını 11 kez giyen Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile kontratı 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürüyor. Güncel verilere göre; Salih Özcan'a 13 milyon Euro değer biçiliyor.



İSMAİL KARTAL BEKLEYİŞTE
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, gerçekleştirilmesi hedeflenen transferlerle ilgili yönetimden haber bekliyor. Yeni sezon planlamasını yapan Kartal'ın önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geleceği ve durum değerlendirmesi yapacağı gelen haberler arasında.

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