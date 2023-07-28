Galatasaray, Icardi’ye sonunda kavuştu! Binlerce taraftar akın etti

İCARDİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Icardi yaptığı ilk açıklamada "Çok güzel bir ülkedeyim. Burada çok mutluyum." dedi.



"EN BÜYÜK OLDUĞUMUZU BU SEZONDA GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Havaalanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Icardi, "Geçen sezon çok eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleneceğimiz düşünüyorum. Çok güzel bir ülkedeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle çalışıyorum. En büyük olduğumuzu bu sezon tekrar göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Yeni sezonda maç maç gitmek istediklerini anlatan yıldız oyuncu, "Geçen hafta maçlara başladık. Bundan sonra her maça tek tek bakmamız gerekecek. Geçen sezon yapmıştık ve şampiyon olmuştuk. Şimdi önümüzdeki maçları kazanıp o şekilde ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.