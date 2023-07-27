Messi’den müthiş gelir! Milyonlarca Dolar kazandırdı

İngiliz efsane futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan 36 yaşındaki Lionel Messi yeni takımına çabuk uyum sağladı.
İngiliz efsane futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan 36 yaşındaki Lionel Messi yeni takımına çabuk uyum sağladı.
Cruz Azul karşısında 90+4 attığı golle takımına galibiyeti getiren Arjantinli futbolcu önceki günde Atlanta United'ı boş geçmedi.
Tecrübeli futbolcu Inter Miami'nin 4-0 kazandığı maçta attığı 2 golle takımının galibiyetinde pay sahibi olmayı başardı.
FORMA SATIŞLARI PATLADI
LIONEL Messi'nin MLS ekibine katkısı bununla da sınırlı değil... Bugüne kadar 3 milyondan fazla forması satılan yıldız futbolcu takımına şu ana kadar 450 milyon Dolar (12 milyar 125 milyon TL) kazandırdı. Lionel Messi'nin Inter Miami'den yıllık 50 milyon Dolar (1 milyar 347 milyon TL) kazanacağı ifade edilmiş
HOJLUND'UN ÖNCELİĞİ MANU
Atalanta'nın Danimarkalı golcüsü Rasmus Hojlund için dev takımlar yarış halinde. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre PSG, 20 yaşındaki futbolcuya daha yüksek bir yıllık ücret teklif yaptı. Fakat genç golcünün önceliğinin Manchester United olduğu öne sürüldü.
JİMENEZ İMZAYI ATTI
Premier Lig takımlarından Fulham, Wolverhampton'dan Meksikalı golcü Raul Jimenez'i 5,5 milyon Pound karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. 32 yaşındaki forvetin adı bir dönem Beşiktaş ve Adana Demirspor ile anılmıştı