Messi’den müthiş gelir! Milyonlarca Dolar kazandırdı





Cruz Azul karşısında 90+4 attığı golle takımına galibiyeti getiren Arjantinli futbolcu önceki günde Atlanta United'ı boş geçmedi.



Tecrübeli futbolcu Inter Miami'nin 4-0 kazandığı maçta attığı 2 golle takımının galibiyetinde pay sahibi olmayı başardı.

FORMA SATIŞLARI PATLADI

LIONEL Messi'nin MLS ekibine katkısı bununla da sınırlı değil... Bugüne kadar 3 milyondan fazla forması satılan yıldız futbolcu takımına şu ana kadar 450 milyon Dolar (12 milyar 125 milyon TL) kazandırdı. Lionel Messi'nin Inter Miami'den yıllık 50 milyon Dolar (1 milyar 347 milyon TL) kazanacağı ifade edilmiş

HOJLUND'UN ÖNCELİĞİ MANU