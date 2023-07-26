Çekmeköy’de Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş’ın yaptığı kaza kamerada

Olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Kaza raporu tutulmasının ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Görgü tanığı Emin Algül, "Çalışırken bir ses duyduk. Kaza sesi, dışarı çıktık. Umut Meraş minibüse çarpmış. Ufak bir tartışma oldu, geçti. Kazada Umut Meraş dönerken, yola çıkarken minibüsle kafa kafaya geliyor. Ufak bir kaza" dedi.