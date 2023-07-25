Kylian Mbappe eşi benzeri görülmemiş teklif için yanıtını verdi!

Al-Hilal, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon Euro'luk rekor bir teklif yaptı.

Oyuncuya da aynı zamanda yıllık 700 milyon Euro'luk teklif yapılmıştı. Fransız yıldız teklifi reddetti.

REAL MADRİD'E TRANSFER OLMAK İÇİN REDDETTİ

ESPN'nin haberine göre; Kylian Mbappe bu dev teklifi direkt olarak Real Madrid'e transfer olmak için reddetti.