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Kylian Mbappe eşi benzeri görülmemiş teklif için yanıtını verdi!

Paris Saint Germain'in yeni mukavele teklifini kabul etmemesi nedeniyle satış listesine koyduğu Kylian Mbappe, toplamda 1 milyar Euro'luk teklifle ilgili kararını verdi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 21:54 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 21:57
Kylian Mbappe eşi benzeri görülmemiş teklif için yanıtını verdi!

Kylian Mbappe konusunda tam bir çıkmaza giren PSG'nin imdadına Al-Hilal yetişti.

Al-Hilal, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon Euro'luk rekor bir teklif yaptı.

Oyuncuya da aynı zamanda yıllık 700 milyon Euro'luk teklif yapılmıştı. Fransız yıldız teklifi reddetti.

REAL MADRİD'E TRANSFER OLMAK İÇİN REDDETTİ
ESPN'nin haberine göre; Kylian Mbappe bu dev teklifi direkt olarak Real Madrid'e transfer olmak için reddetti.

Fransız yıldızın Real Madrid'e transferi gündeme gelirken, İspanyol devinin Kylian Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmediği, gerekirse oyuncunun bedava transferi için 1 yıl bekleyebileceği iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 43 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 41 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

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