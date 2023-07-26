Abdülkerim ve Halil’in attığı gol yetmedi! Galatasaray turu İstanbul’a bıraktı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kaldı. 17. dakikada kontra atağa çıkan Litvanya ekibinde Oyewusi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Oyewusi'nin şutu yandan dışarı gitti. 21'de Yunus Akgün'ün vuruşu direkten geri döndü.

ZANİOLO İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK Galatasaray ilk yarıda hücumda bir türlü istediklerini yapamadı. 34'te rakibinden sıyrılan Zaniolo, ceza sahası girerken yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti. İlk yarı golsüz sona erdi.

GOLÜN ASİSTİ OLİVEİRA'DAN

48'de Nelsson'dan sıyrılan Oyewusi kaleci karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0... 75'te Oliveira'nın ortasında arka direkte kafayı vuran Abdülkerim topu ağlara yolladı: 1-1.

ÜÇ DAKİKADA İKİ GOL BULDUK

78'de Mertens'in şutu kaleciden sekti, Halil tamamladı: 1-2. 90+1'de Zalgiris, Kazlauskas ile 2-2 yaptı. 200 milyon Euro'luk kadro değeri olan Cimbom, 8 milyon Euro'luk Zalgiris'i yenemedi...