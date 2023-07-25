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Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması! Orsic’in yerine...

Basın toplantısında transfer çalışmaları için konuşan Trabzonspor’un hocası Nenad Bjelica, “Santrfor, Orsic’in yerine sol kanat ve merkez orta saha arayışımız var. Ayrıca giden oyuncular olursa arayışlarımız olabilir” diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 25 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
Nenad Bjelica’dan transfer açıklaması! Orsic’in yerine...

Trabzonspor'da Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımının yeni sezon öncesi kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentinde basın toplantısı düzenledi.

Hırvat teknik adam, Orsic'in sakatlığı, Siopis'in sözleşme durumu ve transfer planlarıyla ilgili net ifadeler kullandı. Sezonu kapatan Orsic için, "5-6 yıldır tanıyorum. Daha önce neredeyse hiç sakatlanmamıştı. Futbolda bunlar var" dedi.



Manolis Siopis'in, kendisine yapılan teklifi henüz kabul etmediğini belirten Hırvat hoca transfer çalışmaları için, "Ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferler olabilir. 1 santrfor, Orsic'in sakatlığı sonrası sol kanat ve merkez orta saha arıyoruz. Bunun değişeceği durum, ayrılacak oyuncuların durumu. Birileri giderse yeni arayışlarımız olabilir" açıklamasını yaptı.

MARC BARTRA BETİS'E DÖNDÜ



Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden İspanyol stoper Marc Bartra eski takımı Real Betis'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 40 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.

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Slovenya kampında konuşan Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, takımda mutlu olduğunu söyledi. Orsic'in sakatlığına takım olarak üzüldüklerini belirten futbolcu hedefleri hakkında, "Her zaman yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum.Her kulüp transfer yapıyor. Ama biz kendimize odaklanmalıyız" diye konuştu.

SİVAS'TA GERSON SESLERİ


Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Dinamo Kiev forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Gerson Rodrigues'in transferinde mutlu sona ulaşmaya yaklaştı. Lüksemburglu oyuncu, kariyerinde 202 maçta 54 gol attı.

MBAPPE'YE ÇILGIN TEKLİF


Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'in, Mbappe için PSG'ye 300 milyon Euro teklif ettiği ve bu teklifin kabul edildiği öne sürüldü. Al-Hilal'in, Mbappe'ye de 1 yıl için 700 milyon Euro önerdiği idda ediliyor.

MİLAN'DAN CHUKWUEZE ATAĞI


İtalyan devi Milan, Villareal ile sözleşmesi 2024'e kadar süren sağ kanat Samuel Chukwueze'nin transferini bitirmeye yaklaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı yıldızın bu hafta içinde resmen Çizme ekibine katılması bekleniyor.

SABİTZER DORTMUND'TA


Borussia Dortmund, Bayern Münih'ten Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Dortmund'un 29 yaşındaki futbolcu için 19 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü.

MERT MÜLDÜR HAMLESİ



Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfred Zaha'yı kadrosuna katarak rakibine büyük darbe vuran Galatasaray bu kez Sarı-Lacivertliler'in ilgilendiği bir başka isimle temasa geçti. Galatasaray, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için resmi temaslarını hızlandırdı. İtalyan ekibinin 24 yaşındaki oyuncu milli oyuncu için 5 milyon Euro talep ettiği belirtilirken Galatasaray'ın ise 3.5 milyon Euro karşılığında bu transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

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