Nenad Bjelica’dan transfer açıklaması! Orsic’in yerine...

Trabzonspor'da Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımının yeni sezon öncesi kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentinde basın toplantısı düzenledi.
Hırvat teknik adam, Orsic'in sakatlığı, Siopis'in sözleşme durumu ve transfer planlarıyla ilgili net ifadeler kullandı. Sezonu kapatan Orsic için, "5-6 yıldır tanıyorum. Daha önce neredeyse hiç sakatlanmamıştı. Futbolda bunlar var" dedi.
Manolis Siopis'in, kendisine yapılan teklifi henüz kabul etmediğini belirten Hırvat hoca transfer çalışmaları için, "Ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferler olabilir. 1 santrfor, Orsic'in sakatlığı sonrası sol kanat ve merkez orta saha arıyoruz. Bunun değişeceği durum, ayrılacak oyuncuların durumu. Birileri giderse yeni arayışlarımız olabilir" açıklamasını yaptı.
MARC BARTRA BETİS'E DÖNDÜ
Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden İspanyol stoper Marc Bartra eski takımı Real Betis'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 40 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.
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