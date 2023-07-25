Nenad Bjelica’dan transfer açıklaması! Orsic’in yerine...





Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfred Zaha'yı kadrosuna katarak rakibine büyük darbe vuran Galatasaray bu kez Sarı-Lacivertliler'in ilgilendiği bir başka isimle temasa geçti. Galatasaray, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için resmi temaslarını hızlandırdı. İtalyan ekibinin 24 yaşındaki oyuncu milli oyuncu için 5 milyon Euro talep ettiği belirtilirken Galatasaray'ın ise 3.5 milyon Euro karşılığında bu transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

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