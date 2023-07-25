2023-2024 sezon devre arası ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray - Fenerbahçe TFF Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika... TFF tarafından yapılan açıklamada "2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY – FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK, HANGİ KANAL VERECEK?

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu. Süper Kupa finali ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.