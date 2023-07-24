Wilfried Zaha resmen Galatasaray'da! Transferi açıkladılar: 4 milyon 350 bin avro sezonluk ücret ödenecek

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin avro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.