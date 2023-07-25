Galatasaray vites yükseltti! O isimlerle görüşmelere başlandı

Sarı-Kırmızılılar, Napoli forması giyen ve sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu renklerine katmak istiyor.

FRED'İN 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray, bu transfer için İtalyan ekibi ve oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı.

Cimbom'un hedefindeki diğer isim ise Manchester United'ta oynayan Brezilyalı orta saha Fred... Aslan, yıldız oyuncuyla da görüşme halinde. 30 yaşındaki oyuncu gelecek yaz boşa çıkıyor.