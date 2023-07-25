Galatasaray vites yükseltti! O isimlerle görüşmelere başlandı

Son olarak Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta saha transferine odaklandı.
Son olarak Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta saha transferine odaklandı.
Sarı-Kırmızılılar, dünyaca ünlü 4 yıldızla transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur, taraftarı yeniden ayağa kaldıracak hamleler için çalışmalarını hızlandırdı. G.Saray'ın gündemindeki isimlerin başında Polonyalı merkez orta saha Piotr Zielenski geliyor.
Sarı-Kırmızılılar, Napoli forması giyen ve sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu renklerine katmak istiyor.
FRED'İN 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray, bu transfer için İtalyan ekibi ve oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı.
Cimbom'un hedefindeki diğer isim ise Manchester United'ta oynayan Brezilyalı orta saha Fred... Aslan, yıldız oyuncuyla da görüşme halinde. 30 yaşındaki oyuncu gelecek yaz boşa çıkıyor.
Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Rodrigo de Paul de G.Saray'ın transfer etmek istediği yıldızlardan... Atletico Madrid'in 29 yaşındaki merkez orta sahasının kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki bir diğer isim ise Bayern Münih'li Ryan Gravenberch... 21 yaşındaki Hollandalı yıldız futbolcunun kontratı 2027 yılında sona eriyor. G.Saray de Paul ve Gravenberch transferlerini kiralık olarak düşünüyor.