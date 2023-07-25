SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Mathias Ross çıkarıldı Cedric Bakambu eklendi! İşte Galatasaray'ın güncel UEFA kadrosu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılıların yeni transferi Cedric Bakambu, NEC Nijmegen'e kiralanan savunma oyuncusu Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Galatasaray'ın güncel UEFA kadrosu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 11:31 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 11:42
Mathias Ross çıkarıldı Cedric Bakambu eklendi! İşte Galatasaray’ın güncel UEFA kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'yu kadroya dahil etti.



Sarı-kırmızılı ekipte, 32 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralanan savunma oyuncusu Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna eklendi.



UEFA'nın internet sitesindeki kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban,



Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey,



Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan,



Forvet: Cedric Bakambu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.


SON DAKİKA