Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! Avrupa kupalarında kura zamanı... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor...

Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.