Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! Avrupa kupalarında kura zamanı... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor...

Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.
GALATASARAY
Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.
Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat yarın 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
Galatasaray, Zalgiris engelini geçmesi halinde 3. ön eleme turunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
ADANA DEMİRSPOR
Adana Demirspor ilk maçına 27 Temmuz Perşembe Romanya'da Cluj deplasmanında çıkacak
Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Adana'da oynanacak.