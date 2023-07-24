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    • 24.07.2023 11:56
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    • 24.07.2023 15:45
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    Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! Avrupa kupalarında kura zamanı... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor...

    Son dakika spor haberi! Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, 2. ön elemeyi geçmesi durumunda karşılacağı rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. ön eleme turunu geçmesi halinde sonraki turda karşılaşacağı rakipler de belli oldu. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak taraf Bosna Hersek temcilcisi Zeljeznicar ve Azerbaycan temsilcisi Neftçi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.

    takvim.com.tr
    Avrupa’da kura günü: İşte rakiplerimiz

    Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu.

    İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

    GALATASARAY
    Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.

    Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat yarın 19.00'da başlayacak.

    Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

    GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
    Galatasaray, Zalgiris engelini geçmesi halinde 3. ön eleme turunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    ADANA DEMİRSPOR
    Adana Demirspor ilk maçına 27 Temmuz Perşembe Romanya'da Cluj deplasmanında çıkacak

    Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Adana'da oynanacak.

        Adana Demirspor, Cluj'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda NK Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        BEŞİKTAŞ
        Beşiktaş ilk maçına 27 Temmuz'da kendi evinde Tirana'yı ağırlayacak.

        Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Arnavutluk'ta oynanacak.

        BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BOSNA HERSEK VE AZERBAYCAN'DAN
        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak taraf Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        FENERBAHÇE
        Fenerbahçe, 26 Temmuz'da Kadıköy'de Zimbru ile karşı karşıya gelecek.

        Rövanş 3 Ağustos'ta Moldova deplasmanında oynanacak.

        Fenerbahçe, Zimbru'yu elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Differdange 03 - NK Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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            Haberler Spor Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! Avrupa kupalarında kura zamanı... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor...
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