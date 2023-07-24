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    Galatasaray, Manchester United’in yıldız Fred için tüm şartları zorluyor

    Leandro Paredes’ten istediği dönüşü alamayan G.Saray, Manchester United’ın yıldızı Fred için ısrarını sürdürüyor. 12 milyon Euro talep edilen futbolcu için yürütülen transfer operasyonunu Erden Timur yönetirken, gözler ise imzada.

    Aslan’da Fred seferberliği

    Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Fransız ekibi PSG'de oynayan Leandro Paredes'ten istediği cevabı alamayan Cimbom, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Fred'i kadrosuna katmayı hedefliyor.



    FRED İÇİN SIKI PAZARLIK
    İngiltere'den son gelen haberlere göre; Manchester United, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kesin olarak gözden çıkardı. Serie A ekibi Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı transfer etmek isteyen United ile Galatasaray arasında sıkı bir pazarlık yapılıyor. Aslan'ın hem Sambacı ile hem de United ile temasları sürüyor. 12 milyon Euro bonservis talep edilen yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın tüm şartları zorlayacağı ve süreci Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un yönettiği öğrenildi.



    12 GOLE KATKI SAĞLADI
    Geçen sezon United'da 56 maça çıkan Fred, 6 gol, 6 asist üretti ve 12 gole katkı verdi. Fred'in United ile sözleşmesi 2024 yılı itibarıyla sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen deneyimli oyuncu, Brezilya Milli Takımı formasıyla 32 karşılaşmada sahne aldı ve skor üretemedi.

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