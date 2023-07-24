Galatasaray, Manchester United’in yıldız Fred için tüm şartları zorluyor





FRED İÇİN SIKI PAZARLIK

İngiltere'den son gelen haberlere göre; Manchester United, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kesin olarak gözden çıkardı. Serie A ekibi Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı transfer etmek isteyen United ile Galatasaray arasında sıkı bir pazarlık yapılıyor. Aslan'ın hem Sambacı ile hem de United ile temasları sürüyor. 12 milyon Euro bonservis talep edilen yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın tüm şartları zorlayacağı ve süreci Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un yönettiği öğrenildi.