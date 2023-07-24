Orta sahaya takviye için harekete geçen Fenerbahçe, Suat Serdar'da karar kıldı





TRANSFER PAZARLIĞI BAŞLADI

Fenerbahçe ile Alman ekibi arasında 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıkların başladığı gelen haberler arasında. Merkez orta sahanın yanı sıra, ön libero ve 10 numarada da oynayabilen Suat Serdar'a 4.5 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen sezon Berlin ekibinde 33 maçta süre alan futbolcu, 4 gol attı, 2 de asist katkısı yaptı. Daha önce Mainz ve Schalke formalarını da giyen gurbetçi oyuncu, TFF'nin yeni kuralına göre yerli oyuncu statüsünde oynayabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN