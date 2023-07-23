Rebic harekatı! Beşiktaş Milan'da oynayan Hırvat yıldız için transfer planını yaptı

HEDEF KİRALIK ALINMASI

Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayıyla birlikte 29 yaşındaki yıldızı transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Çizme ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Daha önce Fenerbahçe ile de transferde anılan Hırvat hücum oyuncusunun Milan Kulübü ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. 6 milyon Euro değer biçilen 1.85 boyundaki Ante Rebic'in de Kara Kartal'ın bu teklifine sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.