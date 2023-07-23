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    Rebic harekatı! Beşiktaş Milan'da oynayan Hırvat yıldız için transfer planını yaptı

    Transferde ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, Milan’ın yıldızı Ante Rebic’i hedef oyuncu olarak belirledi. Transfer teklifini sunan Kartal’ın masasında satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği var...

    Rebic harekatı
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    Yeni sezon öncesi transferde gaza basan Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi. Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar, kariyerine İtalyan ekibi Milan'da devam eden Ante Rebic'in peşine düştü. Kara Kartal, Milan'da kadroda düşünülmeyen Hırvat futbolcuyu renklerine bağlamak için planını da yaptı.

    HEDEF KİRALIK ALINMASI
    Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayıyla birlikte 29 yaşındaki yıldızı transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Çizme ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Daha önce Fenerbahçe ile de transferde anılan Hırvat hücum oyuncusunun Milan Kulübü ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. 6 milyon Euro değer biçilen 1.85 boyundaki Ante Rebic'in de Kara Kartal'ın bu teklifine sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.



    108 GOLE KATKI SAĞLADI
    Geçen sezon İtalyan devinde 31 maça çıkan Rebic, 3 gol, 2 de asist kaydetti. Yıldız oyuncu, kariyerinde daha önce Eintracht Frankfurt'un yanı sıra Hellas Verona, Fiorentina, Leipzig ve RNK Split takımlarının başarısı için ter döktü. Yıldız oyuncunun futbol kariyerinde ise toplamda 313 maçta 73 gol, 35 asisti bulunuyor. Rebic, Hırvatistan Milli Takımı'nda ise 42 maçta görev aldı ve 3 kez rakip ağları sarstı.
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