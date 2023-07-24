Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe'de Attila Szalai dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından yıldız oyuncu Hoffenheim ile el sıkıştı.
FENERBAHÇE ATİLLA SZALAİ'NİN AYRILIĞINI AÇIKLADI I VİDEO İZLE
Önümüzdeki hafta sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenilen Attila Szalai'nin Fenerbahçe'ye 12 milyon euro bonservis kazandıracağı öğrenildi.
BONUSLARLA 15'E ÇIKABİLİR
12 milyon euro nakit alacak Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 15 milyon euro'ya kadar çıkabileceği aktarıldı.