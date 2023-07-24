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    • Spor
    • 24.07.2023 17:33
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    • 24.07.2023 17:52
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    Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını açıkladı

    Son dakika... Fenerbahçe Kulübü, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Attila Szalai'nin Fenerbahçe'ye 12 milyon euro bonservis kazandıracağı öğrenildİ.

    Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu

    Fenerbahçe'de Attila Szalai dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından yıldız oyuncu Hoffenheim ile el sıkıştı.

    FENERBAHÇE ATİLLA SZALAİ'NİN AYRILIĞINI AÇIKLADI I VİDEO İZLE



    Önümüzdeki hafta sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenilen Attila Szalai'nin Fenerbahçe'ye 12 milyon euro bonservis kazandıracağı öğrenildi.



    BONUSLARLA 15'E ÇIKABİLİR
    12 milyon euro nakit alacak Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 15 milyon euro'ya kadar çıkabileceği aktarıldı.



        İSMAİL KARTAL KADRODA DÜŞÜNMÜYORDU
        Attila Szalai'yi kadroda düşünmeyen İsmail Kartal'ın bu transferden bir hayli mutlu olduğu ve Attila Szalai'den gelen parayı yeni kaynaklara yatıracağı gelen haberler arasında...

        FENERBAHÇE'DEN ATİLLA SZALAİ PAYLAŞIMI
        Fenerbahçe resmi Twitter hesabından "Yolun açık olsun Attila Szalai" başlığı ile veda videosu paylaştı.

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        Silivri’de kan donduran görüntüler!
        Haberler Spor Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını açıkladı
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