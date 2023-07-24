Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını açıkladı





İSMAİL KARTAL KADRODA DÜŞÜNMÜYORDU

Attila Szalai'yi kadroda düşünmeyen İsmail Kartal'ın bu transferden bir hayli mutlu olduğu ve Attila Szalai'den gelen parayı yeni kaynaklara yatıracağı gelen haberler arasında...



FENERBAHÇE'DEN ATİLLA SZALAİ PAYLAŞIMI

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından "Yolun açık olsun Attila Szalai" başlığı ile veda videosu paylaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN