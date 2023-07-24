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SON DAKİKA I Fenerbahçe Atilla Szalai'nin ayrılığını açıkladı!

SON DAKİKA I Fenerbahçe Atilla Szalai'nin ayrılığını açıkladı!
24.07.2023 17:50

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Fenerbahçe, ayrılığı gündemde olan Atilla Szalai'nin Hoffenheim ile görüşmelere başladığını ve 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle takımdan ayrıldığını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi için TSG 1899 Hoffenheim'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu

Fenerbahçe'nin KAP bildiriminde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Attila Szalai'nin, Almanya'nın TSG 1899 Hoffenheim kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

"BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU"

Sarı-lacivertli ekip, KAP'a yaptığı diğer duyuruda Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim ile Atilla Szalai için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fenerbahçe bu transferden 12.3 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.

Öte yandan Sarı-lacivertliler, resmi Twitter hesabından "Yolun açık olsun Atilla Szalai" paylaşımıyla oyuncuya veda etti.

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