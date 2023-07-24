SON DAKİKA I Fenerbahçe Atilla Szalai'nin ayrılığını açıkladı!

Fenerbahçe, ayrılığı gündemde olan Atilla Szalai'nin Hoffenheim ile görüşmelere başladığını ve 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle takımdan ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, ayrılığı gündemde olan Atilla Szalai'nin Hoffenheim ile görüşmelere başladığını ve 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle takımdan ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi için TSG 1899 Hoffenheim'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'nin KAP bildiriminde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Attila Szalai'nin, Almanya'nın TSG 1899 Hoffenheim kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
"BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU"
Sarı-lacivertli ekip, KAP'a yaptığı diğer duyuruda Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim ile Atilla Szalai için anlaşmaya vardığını duyurdu.
Fenerbahçe bu transferden 12.3 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.
Öte yandan Sarı-lacivertliler, resmi Twitter hesabından "Yolun açık olsun Atilla Szalai" paylaşımıyla oyuncuya veda etti.