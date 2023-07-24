Beşiktaş'tan Al Sadd'a transfer olan Saiss'ten Şenol Güneş'e sert sözler: "Yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi"

Şenol Güneş ile yaşadığı problemin Dünya Kupası'nda başladığını kaydeden Saiss, "Bazı şeyler için beni suçladı. Yaptığım şeye katılmıyorsan sorun değil ama kendini iyi göstermek için basının karşısına çıkıp farklı şeyler sonra da yüzüme aksini söyleyemezsin. Ülkem için sakatken yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi, sonra bire bir konuşmamızda bana iyi oynadığımı ve kendisinin de aynı şeyi yapacağını söyledi." iddiasında bulundu.