Beşiktaş'tan Al Sadd'a transfer olan Saiss'ten Şenol Güneş'e sert sözler: "Yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi"

Beşiktaş'tan Katar temsilcisi Al Sadd'a transfer olan Faslı futbolcusu Romain Saiss, "Beşiktaş'tan ayrılma kararımın kulüple, taraftarlarla veya takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun teknik direktör Şenol Güneş" dedi.
Foot Mercato internet sitesine konuşan Saiss, "Sezon sonuna kadar hep takıma ve kendime odaklandım. Aylarca hiçbir şey söylemedim. Sanırım konuşmak için doğru zaman değildi."
"Beşiktaş'tan ayrılma kararımın kulüple, taraftarlarla veya takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun teknik direktör Şenol Güneş. O geldiğinden beri, kendi kendime böyle bir insana güvenemeyeceğim için gitmem gerektiğini söylememe neden olan birikmiş şeyler oldu." ifadelerini kullandı.