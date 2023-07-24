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    • 24.07.2023 18:11
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    • 24.07.2023 18:11
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    TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin para cezalarını onadı

    ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verdiği para cezalarını onadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin para cezaları onandı!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verdiği para cezalarını onadı.

    Kuruldan yapılan açıklamada, geçen sezon 4 Haziran tarihinde oynanan Galatasaray derbisi sonrasında PFDK'ye sevk edilerek 104 bin lira para cezasına çarptırılan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in cezasının, yapılan itirazların ardından oy birliğiyle 52 bin liraya düşürüldüğü ifade edildi.

    SARI-LACİVERTLİ KULÜBE 456 BİN LİRA PARA CEZASI

    Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasında İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından PFDK tarafından sarı-lacivertli kulübe verilen toplam 456 bin lira para cezaları da kurul tarafından oy birliğiyle onadı.

    BEŞİKTAŞ'A 140 BİN LİRA PARA CEZASI

    Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş'in 60 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onama kararı aldı.

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    Haberler Spor TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin para cezalarını onadı
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