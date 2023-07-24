Aslan, transfer sezonunun en büyük çalımını Kanarya’ya attı

Şampiyonlar Ligi kadrosu kuracağını her seferinde dile getiren Galatasaray yönetimi sözünü tutmaya devam ediyor... Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom; Halil Dervişoğlu, Angelino ve Cedric Bakambu'nun ardından bir bomba daha patlattı. Sarı-Kırmızılılar, ismi 2 aydır Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı. Aslan bu hamleyle ezeli rakibine unutulmaz bir transfer çalımı attı. Dün yapılan KAP bildiriminde 30 yaşındaki Fildişi Sahilli hücumcu ile görüşmelere başladığını duyurdu. Gece saatlerinde ise Zaha, İstanbul'a indi.
SPONSORLAR DEVREYE GİRDİ
Zaha'nın transfer bedeli de belli oldu. Sarı- Kırmızılılar'ın yıldız futbolcuya 6 milyon Euro imza parası vereceği belirtildi. Zaha'ya yıllık 5.5 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat yapacağı da gelen haberler arasında yer aldı. 30 yaşındaki futbolcuya ödenecek imza parasının yarısının sponsorlar tarafından karşılanacağı da iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun eşinin İstanbul'a gelmek istemediği uzun süredir konuşuluyordu fakat G.Saray Başkanvekili Erden Timur'un girişimleri sonucu Zaha ailesi ikna edildi ve transfer bitirildi.
C. PALACE'TA MÜTHİŞ KARİYER
Kariyerine Crystal Palace'ta başlayan Zaha, 2013'te Manchester United'a 11.75 milyon Euro'ya satıldı. Bir dönem Cardiff'e kiralanan yıldız futbolcu, 2015'te Manchester United'dan yeniden Palace'a döndü. Kulübün simge isimlerinden olan Zaha, Palace'ta 458 maça çıkarken 90 gol attı, 76 da asist yaptı. Milli takım formasını 31 maçta terleten Zaha 5 kez fileleri sarstı. Sağ ve sol kanat, santrfor, forvet arkası ve 10 numara bölgelerinde oynayan Zaha, tekniği, hızı ve gücüyle rakiplerin korkulu rüyası olabiliyor.