Aslan, transfer sezonunun en büyük çalımını Kanarya’ya attı





FENER'E ATILAN EN BÜYÜK ÇALIM!

Erden Timur, müthiş bir transfere daha imza attı. Zaha'yı baştan itibaren Fenerbahçe'nin alacağı söyleniyordu ama Erden Timur, bu transferi bitirerek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şansını yükselttiği gibi taraftarın gönlünde taht kurdu ve Fenerbahçe'ye müthiş bir psikolojik üstünlük sağladı. Galatasaray yine çok kaliteli bir kadro kurdu. (Levent Tüzemen)

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