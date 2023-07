Aslan, transfer sezonunun en büyük çalımını Kanarya’ya attı

'ZAHAHAHA' PAYLAŞIMI

Galatasaray, Zaha transferinin ardından son günlerde epey popüler olan Emir Can İğrek'in seslendirdiği 'Ali Cabbar' şarkısının paylaşımını yaptı. Sarı-Kırmızılılar, tweetin not kısmına ise "ZAHAHAHA" yazarak taraftarını coşturdu.