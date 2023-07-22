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    • 22.07.2023 23:18
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    • 22.07.2023 23:18
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    Real Madrid'de Arda Güler antrenmana katılmadı

    Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Güler, kulüp doktorlarının önerisiyle tedbirli olarak antrenmana çıkmazken belirli bir program dahilinde salonda çalıştı. Real Madrid, "2023 Futbol Şampiyonası Turu" turnuvası kapsamında Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Arda Güler antrenmana katılmadı

    Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

    İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'nın haberine göre 18 yaşındaki orta saha, sağ bacağındaki rahatsızlık nedeniyle idmana katılmadı. Sezon öncesi kampın en göze çarpan oyuncularından biri olan Arda Güler, kulüp doktorlarının önerisiyle tedbirli olarak antrenmana çıkmazken belirli bir program dahilinde salonda çalıştı.

    Kamp çalışmalarına ABD'de devam eden Real Madrid, burada 24 Temmuz Pazartesi günü saat 05.00'te İtalyan ekibi Milan ile karşılaşacak.

    ARDA GÜLER, REAL MADRİD'İN ABD'DE KATILACAĞI TURNUVANIN KADROSUNA ALINMIŞTI
    İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'in ABD'de katılacağı hazırlık turnuvasının kadrosunda, milli futbolcu Arda Güler'e de yer verildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon öncesi hazırlık turnuvasına katılacak Real Madrid'de kadro, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından belirlendi.

        Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği ve antrenmanlardaki performansıyla beğeni toplayan 18 yaşındaki Arda Güler, ABD'ye giden oyuncular arasında yer aldı.

        Real Madrid, "2023 Futbol Şampiyonası Turu" turnuvası kapsamında Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

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