Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Dazet Wilfried Armel Zaha ile görüşmelere başlandı!

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transferde büyük bir çalım attı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla görüşmelere başladı.
TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.