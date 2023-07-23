Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.07.2023 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2023 17:28
    ABONE OL

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Dazet Wilfried Armel Zaha ile görüşmelere başlandı!

    Son dakika haberi! Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transferde büyük bir çalım attı. Cimbom, Dazet Wilfried Armel Zaha'nın tranferini sosyal medyadan duyurdu. Galatasaray, Wilfried Zaha ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdi. Fenerbahçe'nin aylardır peşinde koştuğu Zaha için Galatasaray devrede olduğunu Takvim manşetten duyurmuştu.

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı

    Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transferde büyük bir çalım attı.

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla görüşmelere başladı.

    TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ
    Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.

        TAKVİM YAZMIŞTI
        Fenerbahçe'nin aylardır peşinde koştuğu Zaha için Galatasaray devrede olduğunu Takvim manşetten duyurmuştu. Haberde, "Cimbom, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak Fildişili yıldız oyuncu Wilfried Zaha'yı transfer etmek istiyor." ifadelerine yer verilmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Halk TV’de yandaşlar birbirine girdi!
        Haberler Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Dazet Wilfried Armel Zaha ile görüşmelere başlandı!
            loading
            SON DAKİKA