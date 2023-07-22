Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Zaha hamlesi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir hamlede bulundu. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin günlerdir transferi için uğraştığı Wilfired Zaha için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkan Vekili Erden Timur'un yıldız oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.
Galatasaray'da taraftarların transfer sihirbazı olarak nitelendirdiği Erden Timur'un transfer görüşmesinde Şampiyonlar Ligi faktörünü devreye soktuğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncuyu Devler Ligi faktörüyle kadrosuna katmayı planlıyor. Aslan, bu transferi gerçekleştirerek ezeli rakibi Fenerbahçe'ye sezon başlamadan psikolojik bir üstünlük kurmayı hedefliyor.
Bilindiği gibi Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha, Fenerbahçe ile sürekli görüşmüş ancak yıldız oyuncu Sarı-Lacivertli kulüpten sürekli ek süre talep etmişti. Bunun üzerine de Fenerbahçe, Zaha ile yaptığı transfer görüşmelerini rafa kaldırdı. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli oyuncu kısa süre içinde transferle ilgili kararını açıklayacak.