Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Zaha hamlesi!





Bilindiği gibi Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha, Fenerbahçe ile sürekli görüşmüş ancak yıldız oyuncu Sarı-Lacivertli kulüpten sürekli ek süre talep etmişti. Bunun üzerine de Fenerbahçe, Zaha ile yaptığı transfer görüşmelerini rafa kaldırdı. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli oyuncu kısa süre içinde transferle ilgili kararını açıklayacak.

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