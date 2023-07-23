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    • 23.07.2023 20:19
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    Son dakika: Galatasaray yeni transferi Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı

    Son dakika haberler... Transferi hızlı takımlarından olan Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı. "Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre...

    takvim.com.tr

    Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkadı.

    GALATASARAY, BAKAMBU TRANSFERİNİN MALİYETİNİ AÇIKLADI I VİDEO İZLE

    Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir.

    Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."



        BURSASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
        Geçen sezon 40 maça çıkan Bakambu, 18 gol ve 3 asiste imza attı.32 yaşındaki oyuncu daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti.

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