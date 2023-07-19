Dipten zirveye! Türk Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas'ın hayatı film senaryolarını aratmıyor





DİPTEN ZİRVEYE

Milli voleybolcumuz Vargas, Milletler Ligi'ndeki performansıyla ülkemize altın madalya kazandırdı. 23 yaşındaki voleybolcu, büyük bir mücadele vererek adını zirveye yazdırdı. Küba'dan Çekya'nın Prostejov takımına transfer olan genç yıldız Fenerbahçe'ye karşı 16 yaşında 32 sayı atarak dikkatleri çekti. O dönemde sakatlandı. Ülkesi Küba'ya tedavi olmaya gitti. Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Vargas, sonrasında Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti. O sezon Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi. 2020 yılında Türkiye bu başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istememesiyle birlikte 2021 yılında Vargas'ın Türk vatandaşlığını ilan etti. Fakat forma giyebilmesi için bir süre geçmesi gerektiği için o sene Vargas sahaya çıkamadı. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi. Çin'den dönen başarılı sporcu Milletler Ligi'ne yetişti ve sahada fırtınalar estirdi.