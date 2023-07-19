Beğendiği fotoğraf kriz çıkarmıştı | Fenerbahçe Galatasaray'ın eski oyuncusunu kaptı! İstanbul'a geldi

Transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'de de hareketli saatler yaşanıyor. Rusya'da yapılan hazrılık kampının ardından yurda geri dönen Fenerbahçe, bu sezon UEFA Konferans Ligi'ne katılmak için ön eleme mücadelesi verecek.
İsmail Kartal önderliğinde lige iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic transferleriyle adından söz ettirdi. Kesenin ağzını açan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da bir transfer gelişmesi daha yaşandı.
Savunmaya bir takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertli takım, Udinese'de forma giyen tecrübeli oyuncu Rodrigo Becao ile de anlaşmaya vardı. Bu transferinde kısa sürede açıklanması tahmin ediliyor.
Aynı şekilde Premier Lig'in yıldız oyuncularından Wilfired Zaha ile görüşmelerde büyük aşama kaydeden yönetim, tecrübeli yıldızı da bitirmenin çabasında.
BARTUĞ ELMAZ İMZAYI ATIYOR!
Transferede durmak bilmeyen Fenerbahçe, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı gündemine almıştı.
Fransız basınında yer alan haberlerde ise Olimpik Marsilya'nın son antrenmanına katılmayan Bartuğ Elmaz'ın yüksek bir ihtimalle Fransız kulübünden ayrılacağı ifade edilmişti.
İSTANBUL'A GELDİ
Sports Digitale'nin haberine göre ise, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Bartuğ Elmaz'ın bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldiği aktarıldı.