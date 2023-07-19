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    • 19.07.2023 12:13
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    • 19.07.2023 12:38
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    Beğendiği fotoğraf kriz çıkarmıştı | Fenerbahçe Galatasaray'ın eski oyuncusunu kaptı! İstanbul'a geldi

    Yeni sezon çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Dzeko, Kent, Tadic, Umut Nayir, Szymanski ve Djiku transferlerini yaparak kadorusunu güç katan Kanarya, şimdi de geçen sene transferi olay olan Galatasaray'ın eski oyuncusunu kadrosuna kattı. İşte Fransa'dan İstanbul'a gelen o genç yıldız ve flaş transferin detayları...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Galatasaray’ın eski oyuncusunu kaptı!

    Transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'de de hareketli saatler yaşanıyor. Rusya'da yapılan hazrılık kampının ardından yurda geri dönen Fenerbahçe, bu sezon UEFA Konferans Ligi'ne katılmak için ön eleme mücadelesi verecek.

    İsmail Kartal önderliğinde lige iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic transferleriyle adından söz ettirdi. Kesenin ağzını açan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

    Savunmaya bir takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertli takım, Udinese'de forma giyen tecrübeli oyuncu Rodrigo Becao ile de anlaşmaya vardı. Bu transferinde kısa sürede açıklanması tahmin ediliyor.

    Aynı şekilde Premier Lig'in yıldız oyuncularından Wilfired Zaha ile görüşmelerde büyük aşama kaydeden yönetim, tecrübeli yıldızı da bitirmenin çabasında.

    BARTUĞ ELMAZ İMZAYI ATIYOR!
    Transferede durmak bilmeyen Fenerbahçe, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı gündemine almıştı.

    Fransız basınında yer alan haberlerde ise Olimpik Marsilya'nın son antrenmanına katılmayan Bartuğ Elmaz'ın yüksek bir ihtimalle Fransız kulübünden ayrılacağı ifade edilmişti.

    İSTANBUL'A GELDİ
    Sports Digitale'nin haberine göre ise, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Bartuğ Elmaz'ın bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldiği aktarıldı.

        PAYLAŞIMI KRİZ YARATMIŞTI
        Başarılı futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğenmişti.

        BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?
        Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.79 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

        2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ Elmaz, kariyerinde A Takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.

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