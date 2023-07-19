Beğendiği fotoğraf kriz çıkarmıştı | Fenerbahçe Galatasaray'ın eski oyuncusunu kaptı! İstanbul'a geldi

Savunmaya bir takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertli takım, Udinese'de forma giyen tecrübeli oyuncu Rodrigo Becao ile de anlaşmaya vardı. Bu transferinde kısa sürede açıklanması tahmin ediliyor.



Aynı şekilde Premier Lig'in yıldız oyuncularından Wilfired Zaha ile görüşmelerde büyük aşama kaydeden yönetim, tecrübeli yıldızı da bitirmenin çabasında.