2023-2024 Süper Lig ne zaman başlayacak? Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihi! 1. hafta maçları hangi tarihte? Beşiktaş, Trabzonspor...

''2023-2024 Süper Lig ne zaman başlayacak? Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihi belli oldu mu?'' soruları Süper Lig Fikstür Çekim töreniyle birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği 2023-2024 Sezonu hakkında merak edilenler...
1. HAFTA KARŞILAŞMALARI
Karagümrük-Beşiktaş
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Kayserispor-Galatasaray
Trabzonspor-Antalyaspor
Adana Demirspor-Ç. Rizespor
Konyaspor-İstanbulspor
Pendikspor-Hatayspor
Kasımpaşa-Ankaragücü
Sivasspor-Samsunspor
Alanyaspor-Başakşehir