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    • 18.07.2023 22:30
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    • 18.07.2023 23:12
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    2023-2024 Süper Lig ne zaman başlayacak? Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihi! 1. hafta maçları hangi tarihte? Beşiktaş, Trabzonspor...

    Süper Lig Fikstür Çekim Töreni Riva'da TFF'ye ait tesislerde gerçekleştirildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Peki 2023-2024 Süper Lig ne zaman başlayacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk hafta rakipleri kimler? Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihi belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak?

    2023-2024 Süper Lig ne zaman başlayacak?

    ''2023-2024 Süper Lig ne zaman başlayacak? Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihi belli oldu mu?'' soruları Süper Lig Fikstür Çekim töreniyle birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği 2023-2024 Sezonu hakkında merak edilenler...

    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

    Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

    1. HAFTA KARŞILAŞMALARI

    Karagümrük-Beşiktaş
    Fenerbahçe-Gaziantep FK
    Kayserispor-Galatasaray
    Trabzonspor-Antalyaspor
    Adana Demirspor-Ç. Rizespor
    Konyaspor-İstanbulspor
    Pendikspor-Hatayspor
    Kasımpaşa-Ankaragücü
    Sivasspor-Samsunspor
    Alanyaspor-Başakşehir

        DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

        Derbiler; 2,5,9,11,15 ve 18. haftada oynanacak.

        2. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

        5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

        9. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

        11. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

        15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

        18. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
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