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    • 18.07.2023 20:04
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    • 18.07.2023 20:17
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    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

    Son dakika... Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu.Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı ikinci ön eleme ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba günü, rövanş ise 2 Ağustos'ta yapılacak.

    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

    Son dakika.... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi 1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris oldu.



    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu rövanşları, Struga-Zalgiris karşılaşmasıyla başladı.

    Kuzey Makedonya'nın Struga takımı, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti.

    Ev sahibi ekip, Ibraimi'nin penaltıdan attığı golle 76. dakikada öne geçti. Fakat Zalgris, Kendysh'in 78 ve Radic'in (kendi kalesine) 84. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Zalgiris böylece 2. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda, 2 Ağustos'taki rövanşı ise sahasında oynayacak.

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    Haberler Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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