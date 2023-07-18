STURM GRAZ GALATASARAY MAÇ İZLE! Sturm Graz - GS maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

Sturm Graz - Galatasaray maçına az bir süre kala hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Sturm Graz - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? işte maça dair bilgiler...
STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Barış Alper
Yedekler: Batuhan, Dubois, Ross, Kaan, Emin, Kazımcan, Metehan, Yunus, Emre, Baran, Moruţan, Hamza, Efe, Halil
Sturm Graz: Scherpen, Stankovic, Wütrich, Wlodarczyk, Kiteishvili, Sarkaria, Horvat, Gazibegovic, Hierlander, Schnegg, Affengruber
Yedekler: Maric, Löcker, Prass, Jantscher, Serrano, Boving, Stückler, Demaku, Molnar, Geyrhofer, Grgic, Dante