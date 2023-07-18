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    • Spor
    • 18.07.2023 19:53
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    • 18.07.2023 23:05
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    STURM GRAZ GALATASARAY MAÇ İZLE! Sturm Graz - GS maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampının son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak. Maçta, Galatasaray'ın yeni transferleri de sahada yer alması bekleniyor. Futbolseverler, maçı canlı ve şifresiz izlemek için yayın saati ve kanalını merak ediyor. Sturm Graz - Galatasaray maçı Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak. İşte detaylar...

    STURM GRAZ GALATASARAY MAÇ İZLE!

    Sturm Graz - Galatasaray maçına az bir süre kala hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Sturm Graz - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? işte maça dair bilgiler...

    STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Barış Alper

    Yedekler: Batuhan, Dubois, Ross, Kaan, Emin, Kazımcan, Metehan, Yunus, Emre, Baran, Moruţan, Hamza, Efe, Halil

    Sturm Graz: Scherpen, Stankovic, Wütrich, Wlodarczyk, Kiteishvili, Sarkaria, Horvat, Gazibegovic, Hierlander, Schnegg, Affengruber

    Yedekler: Maric, Löcker, Prass, Jantscher, Serrano, Boving, Stückler, Demaku, Molnar, Geyrhofer, Grgic, Dante
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        Türk Telekom
        Haberler Spor STURM GRAZ GALATASARAY MAÇ İZLE! Sturm Graz - GS maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
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