Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları sürerken, Sturm Graz maçının Youtube Katıl üyelik sistemi üzerinden canlı olarak yayınlayacağını öğrenen taraftarlar 'Galatasaray YouTube Katıl' hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İnternet arama motorlarında sıkça 'Galatasaray YouTube katıl nedir, nasıl üye olunur? Galatasaray YouTube katıl ücretli mi, ne kadar, kaç TL?' soruları araştırılır oldu. İşte yanıtları...
GALATASARAY YOUTUBE KATIL NEDİR?
Galatasaray, Youtube kanalında özel içeriklerini üyelik yoluyla izletmek için 'Katıl' seçeneğini aktif etti. 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan takım, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray'ın Avusturya'da kamp yaptığı süreçte Sturm Graz maçını da Youtube Katıl üyelik sistemi üzerinden canlı olarak yayınlayacak.
GALATASARAY YOUTUBE KATIL NELER VAR?
'Katıl' butonu ile Galatasaray YouTube kanalına üye olanlar, takımın hazılrlık maçlarını, günlük idmanlarını, antrenman sonrası yapılan çeşitli düelloları, deplasman hikayelerini, üyelere özel canlı sohbet erişimlerini, üyelere özel videoları izleyebilecekler.