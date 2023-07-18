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    • 18.07.2023 20:09
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    • 18.07.2023 23:04
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    Galatasaray YouTube katıl nedir, nasıl üye olunur? Galatasaray YouTube katıl ücretli mi, ne kadar, kaç TL?

    Galatasaray, Sturm Graz müsabakasını YouTube Katıl üyelik sistemi üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Galatasaray YouTube kanalından maçı online olarak izlemek için YouTube Katıl seçeneği araştırılıyor. Peki Galatasaray YouTube katıl nedir, nasıl üye olunur? Galatasaray YouTube katıl ücretli mi, ne kadar, kaç TL? İşte canlı izleme yolu ve diğer merak edilenler...

    Galatasaray YouTube Katıl nedir, nasıl üye olunur?

    Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları sürerken, Sturm Graz maçının Youtube Katıl üyelik sistemi üzerinden canlı olarak yayınlayacağını öğrenen taraftarlar 'Galatasaray YouTube Katıl' hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İnternet arama motorlarında sıkça 'Galatasaray YouTube katıl nedir, nasıl üye olunur? Galatasaray YouTube katıl ücretli mi, ne kadar, kaç TL?' soruları araştırılır oldu. İşte yanıtları...

    GALATASARAY YOUTUBE KATIL NEDİR?

    Galatasaray, Youtube kanalında özel içeriklerini üyelik yoluyla izletmek için 'Katıl' seçeneğini aktif etti. 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan takım, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray'ın Avusturya'da kamp yaptığı süreçte Sturm Graz maçını da Youtube Katıl üyelik sistemi üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

    GALATASARAY YOUTUBE KATIL NELER VAR?

    'Katıl' butonu ile Galatasaray YouTube kanalına üye olanlar, takımın hazılrlık maçlarını, günlük idmanlarını, antrenman sonrası yapılan çeşitli düelloları, deplasman hikayelerini, üyelere özel canlı sohbet erişimlerini, üyelere özel videoları izleyebilecekler.

        GALATASARAY YOUTUBE KATIL NASIL ÜYE OLUNUR?

        Online olarak Galatasaray Youtube kanalına girip 'Katıl' butonuna bastıktan sonra üyelik bilgilerini doldurup üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. Bu sayede özel içeriklere erişiminiz açılacaktır.

        GALATASARAY YOUTUBE KATIL ÜCRETSİZ Mİ?

        Galatasaray Youtube Katıl'da yer alan videoları ve canlı yayınları izlemek için ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu seçenekten faydalanabilmek için aylık 30 TL ödeme yapmanız gerekiyor.
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        Türk Telekom
        Haberler Spor Galatasaray YouTube katıl nedir, nasıl üye olunur? Galatasaray YouTube katıl ücretli mi, ne kadar, kaç TL?
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