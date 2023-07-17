Galatasaray’dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

İskoçyalı ön libero Scott McTominay ise 2017 yılından beri Manchester United'ta görev yapıyor. 25 milyon euro piyasa değeri olan McTominay, 6 ve 8 numarada forma giyebiliyor. Kariyerinde 239 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 22 gol ve 5 asiste imza attı.