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    • Spor
    • 17.07.2023 17:05
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    • 17.07.2023 17:05
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    Galatasaray'dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

    Şampiyon Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar kadrosuna daha da güçlendirerek kupalara ambargo koymak istiyor. Cimbom'un gündemine her geçen gün yeni bir isim daha geliyor. İngiliz medyasından flaş bir transfer iddiası daha gündeme geldi. İşte ayrıntılar…

    Onur Koçhan
    Galatasaray’dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

    Galatasaray transfer sezonun başlamasıyla birlikte hamlelerini yapmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar sezon sona erdikten sonra yıldız oyuncusu Kaan Ayhan'ın bonservisini Sassuolo kulübünden aldı. Cimbom, savunmanın önemli parçalarından biri olan Kaan Ayhan için İtalyan ekibine 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
    Galatasaray’dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

    ANGELINO'YU RENKLERİNE KATTI
    Galatasaray'ın bir sonraki hedefi ise İspanyol yıldız Angelino oldu. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli sol kanat oyuncusu Angelino için Alman ekibi Leipzig'e 1.5 milyon euro kiralama ücreti ödedi. Satın alma opsiyonu da Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Gelecek sezonun sonunda zorunla satın alma opsiyonu devreye girecek.

    Galatasaray’dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

    HALİL İÇİN BEŞİKTAŞ İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ
    Sarı-Kırmızılılar eski golcüsü Halil Dervişoğlu ile hücum hattını da zenginleştirdi. Genç forvet için Beşiktaş ile transfer yarışına giren Cimbom, İngiliz ekibi Brendford'a 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Galatasaray 3 transfer sonrası arayışlarına devam ediyor.
        Galatasaray’dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

        ASLAN'IN ICARDI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
        Yeni sezonda özellikle Avrupa'da ses getirecek sonuçlara imza atmak isteyen Galatasaray, geçen sezon attığı gollerle dikkat çeken Mauro Icardi'nin de yolunu gözlüyor. Teknik Direktör Okan Buruk da Galatasaray'ın bir an önce Mauro Icardi ile anlaşmasını ve Arjantinli golcünün takıma katılmasını bekliyor.

        Galatasaray’dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

        İNGİLİZ MEDLASINDAN FLAŞ İDDİA
        Galatasaray dünya yıldızlarıyla görüşmelerini sürdürürken İngiliz medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Dailymail'den Simon Jones'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Manchester United'ın 3 yıldızı ile yakından ilgileniyor. Aslan'ın hedefindeki isimler Fred, Donny van de Beek ve Scott McTominay.
        Galatasaray’dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

        3 OYUNCUDAN BİRİNİ SATARSA TRANSFER YAPACAK
        Manchester United, 3 futbolcudan birini satarsa Sofyan Amrabat için harekete geçecek. 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Fred'in kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. 32 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Fred, Premier Lig'de 139 maçta 8 gol ve 8 asist üretti.
            Galatasaray’dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

            VAN DE BEEK SADECE 7 MAÇTA OYNADI
            26 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'in ise sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Geçen sezon Premier Lig'de sadece 7 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu gelecek sezon takımda düşünülmüyor. 19 kez Hollanda Milli Takım forması giyen Beek, 3 gol attı.

            Galatasaray’dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

            PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
            İskoçyalı ön libero Scott McTominay ise 2017 yılından beri Manchester United'ta görev yapıyor. 25 milyon euro piyasa değeri olan McTominay, 6 ve 8 numarada forma giyebiliyor. Kariyerinde 239 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 22 gol ve 5 asiste imza attı.
            Galatasaray’dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

            İşte İngiliz basınına yansıyan o haber...
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            Haberler Spor Galatasaray'dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek
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