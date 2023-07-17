Galatasaray’dan Ada çıkarması! 3 yıldızdan biri gelecek

Galatasaray transfer sezonun başlamasıyla birlikte hamlelerini yapmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar sezon sona erdikten sonra yıldız oyuncusu Kaan Ayhan'ın bonservisini Sassuolo kulübünden aldı. Cimbom, savunmanın önemli parçalarından biri olan Kaan Ayhan için İtalyan ekibine 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
ANGELINO'YU RENKLERİNE KATTI
Galatasaray'ın bir sonraki hedefi ise İspanyol yıldız Angelino oldu. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli sol kanat oyuncusu Angelino için Alman ekibi Leipzig'e 1.5 milyon euro kiralama ücreti ödedi. Satın alma opsiyonu da Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Gelecek sezonun sonunda zorunla satın alma opsiyonu devreye girecek.
HALİL İÇİN BEŞİKTAŞ İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ
Sarı-Kırmızılılar eski golcüsü Halil Dervişoğlu ile hücum hattını da zenginleştirdi. Genç forvet için Beşiktaş ile transfer yarışına giren Cimbom, İngiliz ekibi Brendford'a 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Galatasaray 3 transfer sonrası arayışlarına devam ediyor.