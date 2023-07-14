Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bombaladı! Net mesajlar verdi





SAİSS GİDİP OYNASIN

Ayrılığı gündemde olan Faslı stoper Romain Saiss'i eleştiren Güneş, "Ayağının ağrıdığını söyledi, oynamadı. İyi oyuncu ama oynamaması sorun. Saiss, anlaştığı takımla gitsin, oynasın ama Beşiktaş mağdur olmasın. Montero her an gidebilecek bir oyuncu ama en iyi şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı. Daniel Amartey'in transferini tercih ettiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Lyanco da bedava olsa hiç düşünmeden alırım" dedi.

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