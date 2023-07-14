Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bombaladı! Net mesajlar verdi

Yeni yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transfer çalışmaları hakkında konuştu. Güneş, gündemlerindeki Halil Dervişoğlu'nun dışında Nathan Redmond, Romain Saiss ve Lyanco hakkında merak edilen sorulara çarpıcı yanıtlar verdi.
HALİL BİZİ KULLANMASIN
Halil Dervişoğlu'nun transferi için Güneş, "Halil, kendi kulübüne Beşiktaş'ın adını kullanıp, pazarlık yapıyorsa olmaz. Güvenim sarsılırsa herkese soğuk bakarım" dedi.
Nathan Redmond'dan haber beklediklerini belirten Beşiktaş'ın hocası, "Başka kulüple pazarlık yapmıştır. Geldiği zaman eskisi gibi ona güven olmayacak. Her oyuncu önemli ama Beşiktaş hepsinden önemli. Gelmezse bir şey demem" diye konuştu.
SAİSS GİDİP OYNASIN
Ayrılığı gündemde olan Faslı stoper Romain Saiss'i eleştiren Güneş, "Ayağının ağrıdığını söyledi, oynamadı. İyi oyuncu ama oynamaması sorun. Saiss, anlaştığı takımla gitsin, oynasın ama Beşiktaş mağdur olmasın. Montero her an gidebilecek bir oyuncu ama en iyi şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı. Daniel Amartey'in transferini tercih ettiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Lyanco da bedava olsa hiç düşünmeden alırım" dedi.