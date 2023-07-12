Trabzonspor’dan sürpriz transfer hamlesi! Polonyalı Krychowiak radara girdi





ÖNCELİK DEĞİL

Ancak yönetim kurulunun önceliğinin teknik direktör Nenad Bjelica'nın talep ettiği isimler üzerinden olduğu ve ardından bu tür önerilere yönelme ihtimalinin ortaya çıkabileceği de gelen haberler arasında. Polanyalı futbolcu kariyerinde Nantes, PSG, Sevilla, West Bromwich, Lokomotiv Moskova ve AEK gibi takımlarda da formalarını terletti.

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