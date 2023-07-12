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    Trabzonspor’dan sürpriz transfer hamlesi! Polonyalı Krychowiak radara girdi

    Trabzonspor orta saha için Polonyalı Krychowiak’ı gündemine aldı. Serbest statüde yer alan oyuncuyla bir görüşme yapılması bekleniyor.

    Yunus Emre Sel
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    Krychowiak sürprizi!
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    Yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Trabzonspor için transfer çalışmaları da devam ediyor.



    Bordo-Mavili takımın özellikle forvet ve orta saha bölgesine takviye için yoğunlaştığı ve birçok isimle görüşüldüğü ifade edildi. Trabzonspor'un orta sahaya yapması muhtemel transferler arasında Polonyalı oyuncu Grzegorz Krychowiak da yer alıyor. Krasnodar ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki yıldız orta sahanın serbest statüde yer alması transfer ihtimalini güçlendiriyor.



    ÖNCELİK DEĞİL
    Ancak yönetim kurulunun önceliğinin teknik direktör Nenad Bjelica'nın talep ettiği isimler üzerinden olduğu ve ardından bu tür önerilere yönelme ihtimalinin ortaya çıkabileceği de gelen haberler arasında. Polanyalı futbolcu kariyerinde Nantes, PSG, Sevilla, West Bromwich, Lokomotiv Moskova ve AEK gibi takımlarda da formalarını terletti.

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    Haberler Spor Trabzonspor’dan sürpriz transfer hamlesi! Polonyalı Krychowiak radara girdi
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