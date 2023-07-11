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    • Spor
    • 11.07.2023 16:06
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    • 11.07.2023 16:17
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    Fenerbahçe'de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

    Uzun süredir Zaha transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Sarı lacivertliler, Crystal Palace'ta kalma ihtimali artan yıldız oyuncunun yerine ismi liste başına aldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

    Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, sezona Ryan Kent takviyesiyle giriş yaptı.
    Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

    Valencia ile yollarını ayıran sarı lacivertliler kadrosunu Edin Dzeko ile güçlendirdi.
    Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

    Fenerbahçe, 37 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
        Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

        3 kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler yaz transfer kampına yeni isimleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.
        Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

        İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim kadroda önemli değişikliğe gidiyor.
        Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

        Forvet hattında birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertliler Dzeko'yu yedekleyecek golcü isimlerini araştırmaya başladı.
            Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

            Son olarak Alexander Djiku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe bu kez forvet transferi için rotasını Fransa'da çevirdi.
            Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

            Transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.
            Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

            FootMercato'nun haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'yi gündemine aldı.
                Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

                Haberde Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için şartları zorladığı aktarıldı.
                Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

                Kamerunlu golcü oyuncu geçtiğimiz sezonu Rennes'te kiralık olarak geçirmişti.
                Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

                Yıldız oyuncu sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl olmasına karşılık Lyon'da kalmaya sıcak bakmıyor.
                    Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

                    30 yaşındaki santrfor Lyon'dan ayrılmak istediğini Fransız ekibine bildirdi.
                    Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

                    Ekambi geçtiğimiz sezon 38 maçta görev aldı.
                    Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

                    Kamerunlu forvet oyuncusu 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
                        Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

                        Toko Ekambi ile Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyordu.
                        Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

                        KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?
                        Lyon takımında Forvet mevkinde forma giyen Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir.

                        Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

                        183 cm boyunda ve 78 kilo olan Karl Toko Ekambi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
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