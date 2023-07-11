Fenerbahçe’de hedef değişti! Zaha değil o gelecek

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, sezona Ryan Kent takviyesiyle giriş yaptı.
Valencia ile yollarını ayıran sarı lacivertliler kadrosunu Edin Dzeko ile güçlendirdi.
Fenerbahçe, 37 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, sezona Ryan Kent takviyesiyle giriş yaptı.
Valencia ile yollarını ayıran sarı lacivertliler kadrosunu Edin Dzeko ile güçlendirdi.
Fenerbahçe, 37 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler yaz transfer kampına yeni isimleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.
İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim kadroda önemli değişikliğe gidiyor.
Forvet hattında birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertliler Dzeko'yu yedekleyecek golcü isimlerini araştırmaya başladı.
Son olarak Alexander Djiku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe bu kez forvet transferi için rotasını Fransa'da çevirdi.
Transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.
FootMercato'nun haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'yi gündemine aldı.
Haberde Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için şartları zorladığı aktarıldı.
Kamerunlu golcü oyuncu geçtiğimiz sezonu Rennes'te kiralık olarak geçirmişti.
Yıldız oyuncu sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl olmasına karşılık Lyon'da kalmaya sıcak bakmıyor.
30 yaşındaki santrfor Lyon'dan ayrılmak istediğini Fransız ekibine bildirdi.
Ekambi geçtiğimiz sezon 38 maçta görev aldı.
Kamerunlu forvet oyuncusu 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Toko Ekambi ile Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyordu.
KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?
Lyon takımında Forvet mevkinde forma giyen Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir.
183 cm boyunda ve 78 kilo olan Karl Toko Ekambi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Fotomaç'ın haberine göre 36 defa Kamerun Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu, 13 kez gol sevinci yaşadı.