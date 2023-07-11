ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam

Transferde ilk bombayı Mauro Icardi ile patlatan Galatasaray, ikinci takviyesini savunmaya yapmaya hazırlanıyor. Aslan, stopere Tottenham'ın yıldızı Davinson Sanchez için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardı fakat bu hamlenin arkasında Nelsson gerçeği yatıyor…
Galatasaray'da sezonun bitmesiyle gidecek oyuncuların başında Victor Nelsson ile Sacha Boey'un adı geçiyordu. İki isme de teklifler geldi fakat beklentileri karşılamadığı için Sarı-Kırmızılılar, iki oyuncunun da gidişine izin vermedi.
İLK HAMLE KAAN'DI
Cimbom bu sezonun ilk takviyesini Kaan Ayhan'ın bonservisini alarak yaptı fakat asıl bombayı Mauro Icardi'yi kadroya katarak yaptı.