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    • Spor
    • 11.07.2023 15:07
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    • 11.07.2023 15:14
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    ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam

    Transferde ilk bombayı Mauro Icardi ile patlatan Galatasaray, ikinci takviyesini savunmaya yapmaya hazırlanıyor. Aslan, stopere Tottenham'ın yıldızı Davinson Sanchez için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardı fakat bu hamlenin arkasında Nelsson gerçeği yatıyor…

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam

    Transferde ilk bombayı Mauro Icardi ile patlatan Galatasaray, ikinci takviyesini savunmaya yapmaya hazırlanıyor. Aslan, stopere Tottenham'ın yıldızı Davinson Sanchez için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardı fakat bu hamlenin arkasında Nelsson gerçeği yatıyor…

    ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam

    Galatasaray'da sezonun bitmesiyle gidecek oyuncuların başında Victor Nelsson ile Sacha Boey'un adı geçiyordu. İki isme de teklifler geldi fakat beklentileri karşılamadığı için Sarı-Kırmızılılar, iki oyuncunun da gidişine izin vermedi.

    ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam

    İLK HAMLE KAAN'DI

    Cimbom bu sezonun ilk takviyesini Kaan Ayhan'ın bonservisini alarak yaptı fakat asıl bombayı Mauro Icardi'yi kadroya katarak yaptı.
        ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam

        9 MİLYON EURO

        Aslan için sürpriz bir iddia da ünlü gazeteci Fabricio Romano'dan geldi. Galatasaray'ın Tottenham'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez için 9 milyon Euro önerdiği belirtildi.

        ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam

        42 MİLYON ÖDENDİ

        Tottenham, Davinson Sanchez için 2017 yılında Ajax'a 42 milyon Euro ödemişti. 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, kariyerinde 297 maça çıkarken 13 gol atıp, 3 asist yaptı.

        ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam

        1.87 boyundaki defans oyuncusu hızı ve fiziğiyle dikkat çekiyor. Sanchez'in 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
            ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam

            NELSSON'A İKİ TALİP VAR

            Galatasaray'ın, savunma hattı oturmuşken neden Sanchez için teklif yaptığı merak ediliyordu. Aslan'ın yıldızı Victor Nelsson'a 2 talibin olduğu ortaya çıktı.
            ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam

            SEVİLLA VE DORTMUND İSTİYOR

            Galatasaray'a, İspanyol devi Sevilla'dan ve Alman temsilcisi Dortmund'dan 18 milyon Euro'luk teklif geldiği öğrenildi.
            ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam

            22'YE ÇIKARLARSA OLACAK

            25 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Nelsson için Galatasaray yönetiminin 22 milyon Euro beklediği öğrenildi. Nelsson bu şartlarda giderse Sanchez'in transferine nokta koyulacak.

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            Türk Telekom
            Haberler Spor ÖZEL | Galatasaray dev teklifi reddetti! İşte Nelsson için istenen rakam
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