Fenerbahçe Rodrigo Becao için düğmeye bastı!





Udinese ile uzun pazarlıklardan sonuç alınamaması sonrası Sambacı'dan vazgeçme noktasına gelen Fenerbahçe'nin bir kez daha girişimlere başladığı öğrenildi.



Alınan bilgilere göre yönetim, Udinese'ye bonuslarla 9 milyon Euro'luk son bir teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler'in Becao ile anlaştığı, İtalyan kulübüyle yapılan pazarlıkların da önümüzdeki günlerde daha iyi bir seviyeye geleceği belirlendi.

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