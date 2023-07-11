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    Fenerbahçe Rodrigo Becao için düğmeye bastı!

    Savunmaya iki takviye yapmak isteyen yönetim yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçme noktasına geldiği Brezilyalı için yeniden devreye girdi.

    Becao için bir daha masada

    Fener transferde müthiş bir hareketlilik yaşıyor. Arda Güler'in satışı ve Szalai konusundaki sıcak gelişmelerin ardından ekonomik anlamda eli güçlenen Sarı-Lacivertliler atağa kalktı.

    Djiku sonrası savunmaya önemli bir takviye daha yapmak isteyen yönetim uzun süredir gündeminde olan Rodrigo Becao için yeniden düğmeye bastı.



    Udinese ile uzun pazarlıklardan sonuç alınamaması sonrası Sambacı'dan vazgeçme noktasına gelen Fenerbahçe'nin bir kez daha girişimlere başladığı öğrenildi.

    Alınan bilgilere göre yönetim, Udinese'ye bonuslarla 9 milyon Euro'luk son bir teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler'in Becao ile anlaştığı, İtalyan kulübüyle yapılan pazarlıkların da önümüzdeki günlerde daha iyi bir seviyeye geleceği belirlendi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Rodrigo Becao için düğmeye bastı!
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