Galatasaray hazırlık maçında Macar ekibi Kisvarda'yı 2-0 mağlup etti

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Merkur Arena'da karşılaştığı Macar ekibi Kisvarda'yı 2-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Graz şehrinde bulunan Merkur Arena'da Macar temsilcisi Kisvarda ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaray karşılaşmaya; Batuhan Şen, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Dries Mertens, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.
Yedeklerde de Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Özgür Baran Aksaka, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir, Caner Doğan, Olimpiu Morutan, Efe Akman ve Nicolo Zaniolo bekledi.