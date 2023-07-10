Galatasaray hazırlık maçında Macar ekibi Kisvarda'yı 2-0 mağlup etti





Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Graz şehrinde bulunan Merkur Arena'da Macar temsilcisi Kisvarda ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.



Galatasaray karşılaşmaya; Batuhan Şen, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Dries Mertens, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.